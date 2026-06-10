La Zona Falcata di Messina tra passato e futuro, un’occasione di confronto per la città

Messina si prepara ad ospitare un importante momento di riflessione e confronto dedicato al futuro della Zona Falcata, uno dei luoghi più rappresentativi della storia, dell’identità e dello sviluppo economico della città dello Stretto. L’evento, dal titolo “La Zona Falcata di Messina tra passato e futuro”, è promosso dalla Marina Militare con l’obiettivo di approfondire le prospettive di valorizzazione, recupero e rilancio di un’area strategica sotto il profilo storico, culturale, ambientale ed economico.

L’incontro si terrà presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare giovedì 11 giugno

L’incontro si terrà presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare giovedì 11 giugno 2026, con inizio alle ore 17.00. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Capitano di Vascello Gabriele Belfiore, Comandante di Marisuplog Messina, e del Sindaco di Messina, Federico Basile, che offriranno una riflessione sul ruolo della Zona Falcata nel processo di crescita e trasformazione della città. A moderare l’incontro sarà Silvana Paratore, avvocato ed esperta di politiche sociali, da anni impegnata nella promozione del dialogo tra istituzioni, mondo accademico e società civile sui temi dello sviluppo sostenibile e della coesione territoriale.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di relatori del mondo accademico, tecnico e professionale. Interverranno i professori Giovanni Randazzo, Nunzia Carla Spanò e Biagio Ricciardi, che analizzeranno gli aspetti storici, ambientali e territoriali dell’area, evidenziandone le potenzialità e le criticità; l’architetto Orazio Micali offrirà invece una lettura urbanistica e progettuale delle prospettive di recupero della Zona Falcata; mentre Calogero Brancatelli approfondirà ulteriori aspetti legati allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio. Le conclusioni saranno affidate all’avvocato Francesco Rizzo, che contribuirà al dibattito con una riflessione sulle opportunità e sugli strumenti utili a favorire percorsi di rigenerazione e crescita condivisa.

La Zona Falcata rappresenta un patrimonio unico per Messina

La Zona Falcata rappresenta un patrimonio unico per Messina: luogo di straordinario valore storico e simbolico, custodisce testimonianze che attraversano secoli di storia cittadina e marittima. Oggi, più che mai, il suo recupero e la sua piena integrazione nel tessuto urbano costituiscono una sfida decisiva per il futuro della città, capace di coniugare tutela del patrimonio, sostenibilità ambientale, sviluppo economico e innovazione. L’evento promosso dalla Marina Militare si propone dunque come un’occasione di dialogo qualificato tra istituzioni, studiosi, professionisti e cittadini, nella consapevolezza che il futuro della Zona Falcata rappresenta una delle più importanti opportunità di crescita per Messina e per l’intero territorio dello Stretto.