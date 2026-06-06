La Zona Falcata di Messina tra passato e futuro: la Marina Militare promuove un confronto sul rilancio di un’area simbolo della città

Messina si prepara ad ospitare un importante momento di riflessione e confronto dedicato al futuro della Zona Falcata, uno dei luoghi più rappresentativi della storia, dell’identità e dello sviluppo economico della città dello Stretto. L’evento, dal titolo “La Zona Falcata di Messina tra passato e futuro”, è promosso dalla Marina Militare con l’obiettivo di approfondire le prospettive di valorizzazione, recupero e rilancio di un’area strategica sotto il profilo storico, culturale, ambientale ed economico. L’incontro che si terrà al Circolo Ufficiali della Marina militare giorno 11 giugno con inizio alle ore 17:00, sarà moderato dall’avvocato Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali, da sempre impegnata nella promozione del dialogo tra istituzioni, mondo accademico e società civile sui temi dello sviluppo sostenibile e della coesione territoriale. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Capitano di Vascello Gabriele Belfiore, Comandante di Marisuplog Messina e del Sindaco di Messina, dott. Federico Basile, che offriranno una riflessione sul ruolo della Zona Falcata nel processo di crescita e trasformazione della città.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di autorevoli relatori provenienti dal mondo accademico, tecnico e professionale

L’iniziativa vedrà la partecipazione di autorevoli relatori provenienti dal mondo accademico, tecnico e professionale. Interverranno i professori Giovanni Randazzo, Nunzia Carla Spanò e Biagio Ricciardi, che analizzeranno gli aspetti storici, ambientali e territoriali dell’area, evidenziandone le potenzialità e le criticità. Il contributo dell’architetto Orazio Micali offrirà una lettura urbanistica e progettuale delle prospettive di recupero della Zona Falcata, mentre Calogero Brancatelli approfondirà ulteriori aspetti legati allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio. Le conclusioni saranno affidate all’avvocato Francesco Rizzo, che contribuirà al dibattito con una riflessione sulle opportunità e sugli strumenti utili a favorire percorsi di rigenerazione e crescita condivisa.

La Zona Falcata rappresenta un patrimonio unico per Messina: luogo di straordinario valore storico e simbolico, custodisce testimonianze che attraversano secoli di storia cittadina e marittima. Oggi, più che mai, il suo recupero e la sua piena integrazione nel tessuto urbano costituiscono una sfida decisiva per il futuro della città, capace di coniugare tutela del patrimonio, sostenibilità ambientale, sviluppo economico e innovazione. L’evento promosso dalla Marina Militare si propone dunque come un’occasione di dialogo qualificato tra istituzioni, studiosi, professionisti e cittadini, nella consapevolezza che il futuro della Zona Falcata rappresenta una delle più importanti opportunità di crescita per Messina e per l’intero territorio dello Stretto.