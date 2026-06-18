La Viola ricorda Massimo Mazzetto: “abbiamo visto attraverso i tuoi occhi il nostro futuro”

Messa da parte per un attimo l’attività di preparazione al triangolare promozione che si terrà nel weekend, la Viola omaggia la memoria di Massimo Mazzetto, giovane cestista neroarancio scomparso tragicamente 40 anni fa. Sui social, la società reggina ha voluto ricordare Massimo Mazzetto con un dolce messaggio: “a distanza di quaranta lunghi anni, il vuoto lasciato da Massimo Mazzetto resta incolmabile. In queste quaranta stagioni però, il ricordo del talento e l’amore di Massimo per la pallacanestro ci hanno accompagnati ogni giorno tra vittorie, sconfitte, cadute e ripartenze. ‘Massimo, abbiamo visto attraverso i tuoi occhi il nostro futuro. Il tuo nome e la tua storia ci hanno insegnato che lo sport è prima di tutto lealtà, passione, valori condivisi’. Sono i valori in cui crediamo e che perseguiamo nel tuo ricordo, per sempre“.