“La teoria della settima onda”, venerdì la presentazione del libro al Circolo Reggio Sud

Venerdì 19 giugno, alle ore 19.00, presso la sede del Circolo Reggio Sud di via Sbarre Inferiori 84, si terrà la presentazione del romanzo “La teoria della settima onda” di Gaetano Messineo. A dialogare con l’autore sarà Marcella Giustra, giornalista di ReggioToday, in un incontro che offrirà al pubblico l’occasione di approfondire i temi e le suggestioni di un’opera intensa, capace di intrecciare memoria, amicizia, senso di appartenenza e impegno civile. Al centro del romanzo vi è il ritorno di Gabriele nella sua terra d’origine dopo la tragica morte dell’amico Carmelo, detto Scimmia. Attraverso il confronto con un passato fatto di sogni condivisi e scelte divergenti, riaffiorano interrogativi profondi sul coraggio di restare, sulla tentazione di fuggire e sulla responsabilità che ciascuno ha nei confronti della propria comunità. Una storia che racconta come ogni gesto possa generare un cambiamento, proprio come la prima onda che dà origine a tutte le altre.

Con una scrittura capace di intrecciare memoria, impegno civile e tensione narrativa, Gaetano Messineo consegna ai lettori una vicenda che parla di appartenenza, riscatto e ritorno, ponendo al centro una domanda universale: è possibile sottrarsi alle onde della propria storia? L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’importante occasione di confronto culturale attorno a una narrazione che restituisce, con autenticità e sensibilità, le contraddizioni e le speranze del Sud contemporaneo.