La Team Volley Messina punta su Giuseppe De Francesco e Matteo Romano per i settori giovanili

La Team Volley guarda anche ai settori giovanili e conferma nei rispettivi ruoli Giuseppe De Francesco e Matteo Romano. Dopo le conferme degli allenatori delle prime squadre, sia maschile che femminile, la società prosegue così nella definizione dello staff tecnico, in attesa di altri annunci. Per il momento, il club rinnova la fiducia a De Francesco e Romano, confermandoli nei ruoli ricoperti nella stagione appena conclusa. Giuseppe De Francesco, classe 1986, nella stagione da poco conclusa ha seguito i settori Under 19 e Under 17 maschili. Il suo lavoro si è sviluppato in grande sinergia con la prima squadra, tanto che molti giovani hanno esordito in Serie C e si sono spesso allenati con gli atleti più grandi ed esperti.

Matteo Romano, classe 2000, ha invece seguito da vicino il settore femminile da vice di coach Giovanni Di Mauro, sia in Serie C che nelle formazioni Under 18 e Under 16. Dopo la riconferma, Romano ha espresso soddisfazione per la possibilità di proseguire il lavoro con i giovani. “Sono contento, sia della riconferma e anche di poter continuare a lavorare con i giovani. Sono un allenatore giovane e voglio migliorarmi nel mio ruolo in ottica futura e soprattutto per proseguire il mio percorso di crescita”.