La storia della radio italiana, a Reggio Calabria la presentazione del libro “Cent’anni di compagnia. La radio 1924/2024”

si prepara ad accogliere un appuntamento culturale dedicato alla storia della radio e alla sua evoluzione nel tempo. Domenica 29 giugno 2026, alle ore 20:00, lo Sporting Stelle del Sud ospiterà la presentazione del libro, scritto da Savino Zaba e pubblicato da Rai Libri. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Rotary E-Club Italia 2102, si inserisce nel format “A tu per tu con l’autore” e propone una serata di confronto e racconto attorno a un secolo di comunicazione radiofonica in Italia. Il volume ripercorre infatti cento anni di storia della radio, attraverso voci, memorie e aneddoti che hanno accompagnato diverse generazioni, contribuendo a definire l’immaginario collettivo del Paese.

L’incontro si svolgerà presso lo Sporting Stelle del Sud, in C.da Armacà a Pentimele, e vedrà la partecipazione dell’autore Savino Zaba, conduttore Rai e protagonista del panorama radiofonico e televisivo italiano. A introdurre la serata sarà Anna Maria Briante, vicepresidente del Rotary E-Club Italia 2102, mentre gli interventi saranno affidati a diverse figure del mondo istituzionale e giornalistico.

Tra i relatori è previsto l’intervento di Roberto Cosentino, Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità territoriale della Regione Calabria, e del giornalista Raffaele Mortelliti, che contribuiranno ad arricchire il dibattito sui temi legati alla cultura, ai media e alla memoria storica della radio. La serata si annuncia come un’occasione di approfondimento culturale e di dialogo intergenerazionale, con al centro il ruolo della radio come mezzo di comunicazione capace di attraversare epoche e trasformazioni sociali. Per informazioni è disponibile il numero 328 931 19 74.