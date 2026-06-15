“La scuola dei classici” entra nel vivo: a Mendicino teatro, patrimonio e comunità fino al 20 giugno

Non una semplice rassegna teatrale, ma un progetto culturale capace di trasformare il territorio in drammaturgia. La XVIII edizione de “La scuola dei classici”, inaugurata l’11 maggio e in programma fino al 20 giugno 2026, entra nella sua fase conclusiva confermandosi come una delle esperienze culturali più intense e strutturate degli ultimi anni in Calabria. Promossa dalla compagnia Porta Cenere con la direzione artistica di Nat Filice e Mario Massaro, la rassegna gode del patrocinio della Città di Mendicino e del cofinanziamento della Regione Calabria – Dipartimento “La Calabria che incanta”, nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020.

Mendicino come macchina scenica diffusa

Le scene della kermesse si moltiplicano tra Teatro Comunale, Ridotto, Palazzo Campagna, Anfiteatro Catalano e i percorsi naturalistici che abbracciano il centro storico. Mendicino diventa così una “macchina scenica diffusa”, dove ogni luogo è possibilità narrativa e ogni pietra è memoria che si riattiva. Il programma alterna spettacoli, formazione, incontri con autori e attività sceniche, con una forte attenzione al pubblico più giovane. L’impianto pedagogico non è accessorio, ma struttura portante: la partecipazione non è osservazione passiva, ma attivazione creativa.

La kermesse propone anche giornate di esplorazione del territorio, osservazioni astronomiche e interventi di video mapping curati da Giampaolo Palumbo, che trasformano le architetture storiche in superfici vive, capaci di raccontare nuove stratificazioni visive. In questa visione, il paesaggio non è sfondo ma testo, e il borgo non è scenario, ma archivio dinamico di storie che si riscrivono continuamente.

Il 17 giugno il Living lab per il patrimonio culturale

Uno degli appuntamenti centrali della fase finale è in programma il 17 giugno 2026, quando il “Living lab per il patrimonio culturale” trasformerà il centro storico in un laboratorio esperienziale diffuso. Il pubblico non sarà spettatore, ma parte integrante del processo di valorizzazione. Il percorso prenderà avvio da Piazza Municipio alle 17.00, per poi svilupparsi tra visita e laboratorio al Museo della Seta e trekking urbano nel cuore del borgo. L’esperienza intreccerà divulgazione, memoria produttiva e immersione sensoriale, a cura della guida ambientale escursionistica Francesco La Carbonara. La dimensione artistica troverà uno dei suoi vertici nella serata all’Anfiteatro Catalano. Alle 21.00, il teatro tornerà a farsi coscienza civile con “Il potere di un no”, interpretato da Paola Quattrini.

La storia di Franca Viola, simbolo della rottura del matrimonio riparatore e del delitto d’onore, riemergerà come ferita e conquista insieme. È la vicenda di una donna che, con un gesto di rifiuto, ha inciso una frattura nella cultura giuridica e sociale italiana, contribuendo all’abolizione di norme che per decenni avevano legittimato la violenza. Il suo “no” non è soltanto un atto individuale: è un passaggio storico che ancora oggi risuona come origine di un processo di emancipazione collettiva.

A chiudere la giornata, alle 22.30, sarà il video mapping notturno: la luce tornerà a incidere le architetture come una scrittura effimera, trasformando ancora una volta il borgo in una superficie narrativa in continuo mutamento. È qui che “La scuola dei classici” rivela la sua natura più profonda: non un evento, ma un processo in divenire.

Il gran finale del 20 giugno tra Shakespeare, Dante e video mapping

Il 20 giugno 2026 sarà la giornata conclusiva del festival. Alle 18.00, al Teatro Comunale di Mendicino, “Il timone e il vento” porterà in scena uno Shakespeare intenso e contemporaneo, dove emozioni e conflitti diventeranno forze vive. Alle 21.00, all’Anfiteatro Catalano, Giorgio Colangeli darà voce a Dante in “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, accompagnato da Tommaso Cuneo: un Purgatorio poetico, tra parola e musica. Alle 22.30, il video mapping chiuderà il festival. Le architetture si accenderanno un’ultima volta e poi si dissolveranno in luce. Il borgo si ferma, ma continuerà a risuonare.