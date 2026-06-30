La Reggina a Lotito, interviene anche Roberto Occhiuto: il commento del Governatore sulla cessione | VIDEO

Il Governatore calabrese Roberto Occhiuto ha commentato il passaggio di mano della Reggina da Nino Ballarino al gruppo riconducibile a Claudio Lotito. Interpellato dalla stampa a margine di un evento a Scilla, il Presidente della Regione ha chiarito che lui non ha nulla a che fare con l’operazione, esclusivamente di competenza del Sindaco Cannizzaro, a cui ha fatto anche i complimenti: “di questa cosa si è occupato solo il Sindaco Cannizzaro, lo ha messo in cima alle sue priorità, ho visto che c’è riuscito e quindi complimenti a lui” ha detto Occhiuto.

Di seguito il video.