La proposta di Delio Rossi: “Serie B a due gironi, piazze come Reggina e Messina devono starci a prescindere”

“Serie A a 18, due gironi di B, partendo dal requisito del bacino d’utenza: piazze come Bari, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Salerno, Pescara, Catania, Messina, in B a prescindere. Malagò ha idee, anche se nessuno le vuole davvero le riforme e… siccome il controllore è eletto da quelli che dovranno essere controllati”. Lo dice senza mezzi termini Delio Rossi, in un’intervista al Corriere dello Sport. La risposta dell’allenatore nasce alla luce di un ragionamento legato al calcio italiano, ai problemi, alla terza mancata qualificazione al Mondiale, alla speranza di rinascita dopo il cambio ai vertici federali e al solito dibattito sulle riforme.

Secondo Delio Rossi, certe grandi piazze con un importante bacino d’utenza, soprattutto del Sud, non possono stare lontane dalla Serie B. E fa l’elenco, citando tutte quelle sparse tra Serie C, Serie D e non solo, come, tra le altre, Reggina, Messina e Catania.