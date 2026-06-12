La Pirossigeno Cosenza Basket vola in Serie C: epilogo clamoroso al PalaBotteghelle, vittoria a tavolino

La Pirossigeno Cosenza Basket è in Serie C. L’ufficialità è arrivata alle 20,00, ora dell’inizio di gara 2 della finale playoff contro la Vis Reggio Calabria, assegnata ai rossoblù con il risultato di 20-0 a tavolino per l’assenza del medico. Un epilogo diverso da quello che la società, lo staff tecnico e gli atleti avrebbero desiderato. Sarebbe stato certamente più bello, più emozionante e più aderente allo spirito dello sport conquistare la promozione sul campo, davanti al pubblico e dentro i quaranta minuti di gioco. Il verdetto, però, è arrivato ed è definitivo: la Pirossigeno Cosenza Basket conquista la Serie C.

Si chiude così una stagione intensa, lunga, costruita passo dopo passo con lavoro, sacrificio e senso di appartenenza. Un percorso che ha visto il gruppo rossoblù crescere, superare momenti complessi, consolidare la propria identità e arrivare fino in fondo con determinazione.

La promozione è il risultato di un progetto sportivo condiviso, nato dalla programmazione della società e portato avanti con serietà da squadra, staff tecnico, dirigenti e collaboratori. Un traguardo che appartiene a tutti: agli atleti che hanno indossato la maglia con orgoglio, allo staff che ha guidato il gruppo ogni giorno in palestra, alla dirigenza che ha sostenuto il percorso e ai tifosi che non hanno mai fatto mancare presenza, calore e fiducia.

La Pirossigeno Cosenza Basket approda in Serie C, al termine di un campionato affrontato con personalità e con la consapevolezza di rappresentare una realtà sportiva in crescita, radicata nel territorio e proiettata verso nuove sfide. Da oggi si festeggia. Con rispetto, con orgoglio e con lo sguardo già rivolto al futuro.

Il comunicato ufficiale della Vis

“La Vis Reggio Calabria desidera esprimere le proprie scuse alla Pirossigeno Cosenza, alla FIP Calabria, agli ufficiali di gara, ai tifosi presenti e a tutto il movimento cestistico regionale per quanto accaduto in occasione della Finale DR1.

A causa di un’improvvisa emergenza professionale, il medico incaricato del servizio sanitario è giunto all’impianto con un ritardo di circa 18 minuti rispetto all’orario previsto. Tale circostanza, purtroppo, non ha consentito il regolare svolgimento della gara secondo quanto previsto dai regolamenti federali.

Siamo profondamente rammaricati per l’accaduto. Dopo una stagione straordinaria, culminata con il raggiungimento della finale playoff, avremmo voluto che il verdetto arrivasse esclusivamente sul campo, davanti ai nostri tifosi e nel rispetto degli avversari.

Pur trattandosi di una situazione determinata da un evento imprevisto, ci assumiamo la responsabilità di quanto accaduto e porgiamo le nostre scuse a tutti coloro che sono stati coinvolti.

Alla Pirossigeno Cosenza rivolgiamo i nostri complimenti e i migliori auguri per la meritata promozione. Avremmo voluto giocarci questa finale sul parquet fino all’ultimo secondo, ma ciò non è stato possibile. Auguriamo alla società cosentina le migliori fortune per il futuro sportivo.

La Vis Reggio Calabria continuerà a lavorare con impegno e passione, con la consapevolezza che anche i momenti più difficili possano rappresentare un’opportunità di crescita“.