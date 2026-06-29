“La nostra ultima estate”: il corto LGBTQ+ che unisce le generazioni

C’è un cinema che nasce dal basso, capace di conquistare il pubblico e di accendere i riflettori su argomenti di fondamentale importanza nel dibattito culturale contemporaneo. È il caso di “La nostra ultima estate”, il nuovo cortometraggio indipendente diretto a quattro mani dai registi Giuseppe De Candia e Paolo Emilio Addario Chieco. L’opera è ora accessibile, gratuitamente, a una platea internazionale grazie a WeShort, la piattaforma pioniera nella valorizzazione del cinema breve, che lo distribuisce in esclusiva come WeShort Originals.

Lontano dai cliché, “La nostra ultima estate” si muove sul filo delicato e universale del racconto di formazione LGBTQ+. Al centro della narrazione c’è il momento più vulnerabile, intimo e cruciale nella vita di una persona: la scoperta della propria identità sessuale ed emotiva. I registi fotografano dall’interno l’evoluzione dell’orientamento affettivo, esplorando la fragilità, i silenzi, i legami profondi e le paure tipiche di quella fase di transizione in cui tutto si ridefinisce. Una storia cross-generazionale che, pur parlando ai più giovani, emoziona e interroga il pubblico di ogni età.

Il cortometraggio sta incentivando un forte passaparola e un importante dibattito sul valore dell’inclusione, trovando nella distribuzione streaming su WeShort la sua casa ideale per raggiungere chiunque voglia ascoltare questo inno alla libertà emotiva.