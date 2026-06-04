La neonata A.S.D. Reggio Futsal annuncia il suo main sponsor

L’A.S.D. Reggio Futsal è lieta di annunciare l’accordo di partnership con la Farmaceutici Tripodi Eredi Srl, che assumerà la qualifica di Main Sponsor per la stagione sportiva 2026/2027. La Farmaceutici Tripodi Eredi Srl è un’eccellenza italiana nei comparti farmaceutico, parafarmaceutico e sanitario. Il forte dinamismo societario le consente di spaziare dal commercio alla distribuzione intermedia, con una presenza diretta sul mercato nazionale e internazionale, oltre a una fitta rete di vendita al dettaglio e di informazione medico-scientifica. L’affidabilità sul campo ha permesso al brand di affermarsi come partner strategico ideale nel settore.

Questa unione nasce dalla condivisione di valori fondamentali: la tutela della salute, la promozione del benessere attraverso lo sport, il legame con il territorio reggino e l’impegno sociale verso i giovani. Un connubio perfetto tra la dinamicità del calcio a 5 e la solidità di una struttura che fa della puntualità e della qualità del servizio i propri capisaldi.

L’A.S.D. Reggio Futsal rivolge un caloroso benvenuto alla Farmaceutici Tripodi Eredi Srl, certa che questo percorso comune sarà costellato di grandi successi e reciproche soddisfazioni.