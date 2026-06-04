La neonata A.S.D. Reggio Futsal annuncia il suo main sponsor

Farmaceutici Tripodi Eredi Srl nuovo Main Sponsor della neonata società A.S.D. Reggio Futsal

Farmaceutici Tripodi Eredi Srl Asd Reggio Futsal

L’A.S.D. Reggio Futsal è lieta di annunciare l’accordo di partnership con la Farmaceutici Tripodi Eredi Srl, che assumerà la qualifica di Main Sponsor per la stagione sportiva 2026/2027. La Farmaceutici Tripodi Eredi Srl è un’eccellenza italiana nei comparti farmaceutico, parafarmaceutico e sanitario. Il forte dinamismo societario le consente di spaziare dal commercio alla distribuzione intermedia, con una presenza diretta sul mercato nazionale e internazionale, oltre a una fitta rete di vendita al dettaglio e di informazione medico-scientifica. L’affidabilità sul campo ha permesso al brand di affermarsi come partner strategico ideale nel settore.

Questa unione nasce dalla condivisione di valori fondamentali: la tutela della salute, la promozione del benessere attraverso lo sport, il legame con il territorio reggino e l’impegno sociale verso i giovani. Un connubio perfetto tra la dinamicità del calcio a 5 e la solidità di una struttura che fa della puntualità e della qualità del servizio i propri capisaldi.

L’A.S.D. Reggio Futsal rivolge un caloroso benvenuto alla Farmaceutici Tripodi Eredi Srl, certa che questo percorso comune sarà costellato di grandi successi e reciproche soddisfazioni.

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