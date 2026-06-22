La Nave San Marco arriva a Messina, visite aperte al pubblico alla Banchina Marconi

La Nave San Marco a Messina, terza tappa della campagna addestrativa del 2° Corso della Scuola Navale Militare “Morosini”

nave san marco

Nave San Marco farà ingresso nel porto di Messina il prossimo 25 giugno, dove sosterà fino al 28 presso la Banchina Marconi nell’ambito della Campagna Addestrativa a favore degli allievi del 2° Corso della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”. Dopo un’intensa fase di navigazione e attività formative svolte in mare, la tappa siciliana rappresenta il terzo approdo della campagna e segue le precedenti soste di Civitavecchia e La Spezia. Nel corso della campagna gli allievi vivono un’esperienza formativa immersiva a contatto diretto con la realtà operativa della Marina Militare. La formazione in mare, difatti consente di approfondire aspetti legati alla vita di bordo, alle tradizioni marinaresche e alla condotta della navigazione.

Nel corso della permanenza a Messina nave San Marco aprirà le visite alla popolazione nei seguenti orari:

– 26 giugno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00;
– 27 giugno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

L’iniziativa intende favorire il contatto con il territorio e consentire ai cittadini di avvicinarsi alla realtà della Marina Militare, alla cultura del mare e al percorso educativo della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”.

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