La meravigliosa Nave Scuola Palinuro della Marina Militare in visita a Reggio Calabria | FOTO e VIDEO

Oggi, 12 giugno 2026, la Nave Scuola Palinuro della Marina Militare ha fatto il suo ingresso nel porto di Reggio Calabria, dando il via a una sosta che si protrarrà fino al prossimo 16 giugno. L’unità è attualmente impegnata nella sua tradizionale Campagna d’Istruzione, destinata agli allievi della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, con l’obiettivo di fornire esperienze pratiche di navigazione e formazione marinaresca. La visita della nave rappresenta un’occasione unica per la popolazione di conoscere da vicino la vita a bordo di una delle più celebri navi scuola italiane.

Durante la permanenza a Reggio Calabria, il pubblico potrà accedere a bordo della goletta Palinuro in orari prestabiliti: venerdì 12 giugno dalle 16:00 alle 18:00, mentre sabato 13 e domenica 14 giugno sono previste due fasce orarie, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Terminata la sosta nella città calabrese, la nave riprenderà il suo viaggio in direzione di Porto Santo Stefano, continuando il percorso della campagna formativa.

Le caratteristiche tecniche della Nave Scuola Palinuro

La Palinuro è una storica nave goletta, un tipo di imbarcazione a vela caratterizzata da tre alberi principali. Il trinchetto, situato a prua, è armato con vele quadre, mentre la maestra e la mezzana portano vele di taglio, come rande, frecce e vele di strallo. Completano l’armamento il bompresso, un quarto albero sporgente dalla prua, anch’esso dotato di vele di taglio. La superficie velica complessiva raggiunge circa 1.000 metri quadrati, distribuiti su quindici vele, unendo tradizione e funzionalità marinaresca.

Gli alberi della Palinuro raggiungono altezze imponenti sul livello del mare: il trinchetto misura 35 metri, la maestra 34,5 metri e l’albero di mezzana 30 metri. Lo scafo, realizzato in acciaio chiodato, è suddiviso in tre ponti. Sotto il ponte principale, detto di coperta, si trovano i locali di vita dell’equipaggio e degli allievi, mentre sopra si elevano le sovrastrutture del castello prodiero e del cassero poppiero. La Plancia di Comando è situata all’estrema poppa, mentre all’interno del cassero si trovano gli alloggi degli ufficiali e dei sottufficiali, la cucina e il forno, rendendo la nave un vero e proprio microcosmo della vita marinaresca.

Una visita che unisce tradizione e formazione

La sosta della Nave Scuola Palinuro a Reggio Calabria non è soltanto un’occasione per ammirare la maestosità della goletta della Marina Militare, ma anche un momento di approfondimento sulla storia e sulle tecniche di navigazione tradizionale. La combinazione tra modernità e tradizione rende la Palinuro uno strumento educativo fondamentale per la formazione dei futuri ufficiali della Scuola Navale Militare, trasmettendo valori di disciplina, spirito di squadra e conoscenza pratica del mare.

Visitare la Palinuro significa immergersi in un patrimonio storico e culturale vivo, dove ogni vela, ogni albero e ogni locale raccontano la lunga storia della Marina Militare Italiana e della tradizione nautica del nostro Paese. Per cittadini e turisti, l’esperienza a bordo rappresenta un incontro diretto con la vita di bordo, con la complessità della navigazione a vela e con l’eleganza di una delle navi scuola più iconiche al mondo.