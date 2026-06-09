La Marina Militare celebra la Giornata della Marina 2026 a Palermo

Mercoledì 10 giugno, la Marina Militare celebra la sua giornata, in ricordo dell’eroica impresa di Premuda. La Giornata della Marina commemora l’anniversario dell’Azione di Premuda del 10 giugno 1918, una delle più audaci imprese navali della Prima Guerra Mondiale. In quella occasione, i Motoscafi Armato Silurante (MAS) 15 e 21, al comando del capitano di corvetta Luigi Rizzo, attaccarono e affondarono la corazzata austro-ungarica Szent István, contribuendo in modo decisivo a sventare un’azione nemica contro il blocco antisommergibili alleato nel Canale d’Otranto.

A Palermo si svolgerà la celebrazione ufficiale della Giornata della Marina

A Palermo, dalle ore 11.00, si svolgerà la celebrazione ufficiale della Giornata della Marina. Alla presenza di autorità politiche e militari, sarà conferita la Bandiera di Combattimento alla fregata Spartaco Schergat, simbolo dell’identità, dell’onore e delle tradizioni dell’unità navale e del suo equipaggio. Presso il molo trapezoidale di Palermo, inoltre, il “Villaggio Marina” accoglie la cittadinanza con stand, simulatori, aree illustrative, eventi culturali e momenti di approfondimento dedicati alle componenti e alle specialità della Marina Militare.

A Palermo, così come nelle altre sedi della Marina Militare sul territorio nazionale, alcune unità navali e installazioni saranno aperte alle visite del pubblico, secondo le modalità e gli orari comunicati attraverso il sito e i canali social ufficiali della Forza Armata. Le celebrazioni rappresentano un’occasione per avvicinare cittadini, famiglie e visitatori alla Marina Militare, valorizzandone il ruolo al servizio del Paese, la presenza sul mare e l’impegno quotidiano degli equipaggi in Italia e all’estero.