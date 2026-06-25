La Francia blocca al largo della Sicilia una petroliera della “flotta ombra” russa

La Francia ha fermato una petroliera legata alla Russia al largo delle coste della Sicilia all’inizio di questa settimana: lo annuncia su X il presidente francese Emmanuel Macron. “Martedì, la marina francese ha effettuato un abbordaggio sulla petroliera Deliver mentre questa transitava al largo delle coste della Sicilia in violazione del diritto del mare“, ha scritto Macron. Macron ha affermato che la Deliver era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.

La nave, che batteva bandiera camerunese e proveniva da Primorsk, in Russia, è stata scortata dalla marina francese verso un ancoraggio per ulteriori controlli, hanno riferito le autorità marittime. Le navi della flotta ombra cambiano frequentemente bandiera, una pratica nota come ‘flag-hopping’, oppure utilizzano registrazioni non valide nel tentativo di sfuggire al monitoraggio. “Non permetteremo alla flotta ombra di aggirare le sanzioni e finanziare lo sforzo bellico della Russia“, ha dichiarato Macron. Da settembre, la Francia ha effettuato ispezioni a bordo di altre quattro navi che si ritiene appartengano alla flotta ombra russa, tra cui una alla fine di maggio nell’Atlantico con l’aiuto della Gran Bretagna e di altri partner.