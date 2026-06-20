La Fondazione Santi Medici “Cosma e Damiano” potenzia le attività di prevenzione dell’usura nella Locride

La Fondazione Santi Medici “Cosma e Damiano” – Fondo Solidarietà Antiusura Onlus della Diocesi di Locri-Gerace annuncia il potenziamento delle proprie attività di prevenzione e sostegno rivolte a famiglie, lavoratori e piccoli imprenditori esposti a difficoltà economiche o al rischio usura. Il rafforzamento delle iniziative si inserisce nella linea pastorale promossa da mons. Francesco Oliva, amministratore apostolico della diocesi, che ha più volte richiamato l’urgenza di “stare accanto a chi vive il peso del debito e della fragilità sociale”, sostenendo l’opera della Fondazione e incoraggiandone lo sviluppo.

Guidata dalla presidente prof.ssa Mariantonietta Pelle, la Fondazione rappresenta da anni un presidio di legalità nel territorio provinciale, impegnato nel contrasto all’usura attraverso attività di:

Ascolto riservato

Consulenza legale e finanziaria gratuita

Accesso al credito legale tramite fondi di garanzia

Educazione finanziaria

Campagne di sensibilizzazione e percorsi formativi

Grazie alle convenzioni con istituti bancari, la Fondazione consente a persone sovraindebitate di accedere a prestiti regolari, prevenendo il ricorso agli usurai. La Fondazione è espressione della Chiesa di Locri-Gerace e fa parte della Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II”, con sede a Palermo. Opera gratuitamente sul territorio diocesano e delle diocesi limitrofe.

La missione: “restituire dignità e speranza”

“Il nostro impegno – afferma la Fondazione – è restituire dignità e speranza a chi vive un momento di fragilità. L’usura non è solo un reato: è una ferita sociale che colpisce le persone più esposte. Per questo lavoriamo affinché nessuno si senta solo”. Una missione sostenuta anche da mons. Oliva, che ha riconosciuto nella Fondazione “uno strumento concreto di vicinanza della Chiesa alle persone che rischiano di essere schiacciate dal debito e dall’isolamento”.

L’esperienza maturata negli anni conferma la gravità del fenomeno sul territorio: l’usura colpisce attività economiche, singole persone e interi nuclei familiari, spesso vittime di minacce e pressioni. “Troppo spesso – sottolinea la Fondazione – si chiede aiuto quando è già tardi. È fondamentale intervenire prima, quando il debito diventa paura”.

Accanto al sostegno economico, la Fondazione promuove attività di prevenzione e formazione attraverso incontri pubblici, iniziative nelle scuole e nelle parrocchie, campagne informative e percorsi educativi rivolti alle comunità. L’obiettivo è rafforzare la cultura della legalità finanziaria, prevenire il ricorso all’usura e consolidare la fiducia negli strumenti di tutela.

Sostegno e appello al territorio

La Fondazione ricorda la possibilità di sostenere le attività attraverso il 5×1000 alla Fondazione Santi Medici “Cosma e Damiano” – Fondo Solidarietà Antiusura Onlus.

IBAN: IT67R0709181300000000160288

Un gesto semplice che contribuisce a garantire ascolto, tutela e accompagnamento a chi vive situazioni di fragilità economica. La Fondazione rivolge infine un appello a cittadini, enti locali, associazioni e istituzioni a collaborare: la lotta all’usura viene indicata come una responsabilità condivisa che richiede una rete stabile di solidarietà e impegno costante sul territorio.