La Domotek Volley si prepara all’esordio in A2: mister Polimeni svela obiettivi e programmazione futura

La Domotek Volley si prepara al salto in Serie A2, dopo una stagione definita “da sogno”, culminata con la promozione e il trionfo in tre competizioni. Per la società reggina si apre una fase decisiva della propria giovane storia sportiva, con il debutto in una categoria considerata tra le più competitive al mondo. A sottolinearlo è il tecnico Antonio Polimeni, che inquadra così il nuovo scenario: “è la seconda migliore al mondo, considerando che la Superlega è il miglior campionato planetario”.

Il tecnico ha evidenziato il valore del percorso compiuto e la responsabilità che accompagna il salto di categoria: “Non ci aspettavamo di poter arrivare in così poco tempo in questa categoria importante – ha esordito Polimeni – per noi è un grosso senso di responsabilità, totale. Non abbiamo solo il nostro logo, i nostri sponsor, il nostro marchio, i dirigenti e i giocatori. Abbiamo il pubblico, abbiamo Reggio Calabria che ci ha sostenuto e ci sostiene, e che riversa su di noi grandi aspettative”.

Per la nuova stagione l’obiettivo è chiaro: la permanenza in categoria. “Come è giusto che sia, dobbiamo con tutte le forze possibili riuscire a ottenere questa salvezza. Poi cercheremo di programmare qualcosa di importante, perché la città e l’ambiente lo meritano”. Un approccio che richiama lo spirito delle prime esperienze del club in Serie A3: “È la stessa strada – ha confermato Polimeni – tenuta, coraggio e voglia di fare bene.”

Un gruppo tra esperienza e giovani: la filosofia della Domotek

La costruzione dell’organico seguirà una linea precisa, basata su equilibrio e crescita progressiva. “Sarà un mix di esperienza e tanta gioventù. Gente che ha fame, che ha grosse motivazioni, che indossa già i nostri abiti in termini di stile e che, attraverso il lavoro, vuole conquistare prestigio per questa maglia e per questa categoria importante”. Polimeni ha poi ribadito l’importanza del lavoro quotidiano come base del progetto tecnico: “Penso sempre alla settimana di lavoro, alla quotidianità – ha aggiunto – è un contesto che deve accompagnarci a prescindere dalla categoria. Sognare non costa nulla, ma noi manteniamo i piedi per terra. L’obiettivo deve essere sempre l’allenamento quotidiano e il raggiungimento degli obiettivi dentro quell’unità di allenamento. Poi, quel che viene, ci prenderemo”.

Il tecnico ha anche sottolineato le difficoltà legate a un mercato avviato con tempistiche sfavorevoli per una neopromossa: “A differenza delle altre squadre che iniziano il mercato due o tre mesi prima, noi abbiamo raccolto il meglio che volevamo, soprattutto in termini di gioventù – ha spiegato Polimeni – perché nei gruppi c’è sempre chi porta i legni e chi li mette nel fuoco. Noi dobbiamo continuare su questa strada, da gruppo solido”.

Spazio anche ai ringraziamenti per gli atleti che hanno lasciato il club dopo la storica stagione. “Non immaginate il dolore nel dover essere costretto a salutare dei ragazzi che qui si sono rivelati protagonisti dentro e fuori dal campo – ha confessato il tecnico – hanno tracciato una storia non solo per questa maglia, ma anche per la città di Reggio Calabria, portando dei trofei storici. Una promozione che mancava a Reggio da 40 anni”.

Una separazione dettata anche da esigenze tecniche e di crescita individuale: “Non possiamo fare ragionamenti egoistici – ha proseguito – i ragazzi che sono andati via sono andati a giocare titolari altrove, perché molti di loro non avevano campo ed andranno a giocare titolari. È giusto che continuino a dimostrare il loro valore, per la crescita personale e per il fattore economico. Ogni giocatore si allena non solo per la gloria, ma anche per portare a casa qualcosa”.

Tra le novità anche il nuovo acquisto Boiko, attualmente impegnato con la nazionale seniores dell’Ucraina in vista dell’Europeo, segnale delle ambizioni del club reggino. Nonostante l’entusiasmo, il messaggio di Polimeni resta improntato alla concretezza: “Salvezza, programmazione, lavoro quotidiano”. Una filosofia che guiderà la Domotek Volley nella sua prima stagione in Serie A2, con l’obiettivo di consolidarsi e continuare un percorso di crescita che ha già riportato entusiasmo e ambizione nel volley reggino.