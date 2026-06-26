La Domotek Volley si gode Boiko: esordio con l’Ucraina in VNL e vittoria contro l’Italia

Esordio con vittoria e tre punti. Grande felicità per Oleksandr Boiko, giovane talento ucraino che si è messo in luce nella Volleyball Nations League. Ex Tonno Callipo, oggi nuovo acquisto della Domotek Volley Reggio Calabria, il pallavolista ucraino ha debuttato con la Nazionale Ucraina in VNL mettendo a segno anche 3 punti. La squadra reggina osserva con attenzione le gesta del suo nuovo giocatore e le celebra attraverso i social con un post nel quale si legge: “congratulazioni a Oleksandr Boiko per il suo debutto con la Nazionale maggiore dell’Ucraina in Volleyball Nations League.

Un traguardo importante, impreziosito non solo dalla vittoria per 3-0 contro l’Italia ma anche dai 3 punti messi a segno, che rende questa giornata ancora più speciale.

Siamo orgogliosi di vedere un nostro atleta, tra l’altro tra i più giovani del torneo, rappresentare il proprio Paese ai massimi livelli internazionali. Complimenti, Oleksandr! Continua a vivere ogni sfida con la stessa determinazione. Reggio Calabria ti aspetta!“.