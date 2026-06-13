La Domotek Volley saluta Zappoli: “leader e campione, cruciale nel Triplete” 

Terminata una strepitosa stagione con tre trofei messi in bacheca, la Domotek Volley Reggio Calabria inizia a pensare al nuovo roster per la Serie A2. La prima mossa è in uscita: il club amaranto saluta Enrico Guarienti Zappoli, talento brasiliano arrivato nella passata stagione. La Domotek dà l’annuncio attraverso un post social: “GRAZIE DI TUTTO, ENRICO! È con sincera gratitudine che salutiamo Enrico Guarienti Zappoli.

Un leader, un campione, una parte fondamentale della nostra storia. In questa stagione straordinaria, Enrico ha portato esperienza, personalità e un cuore immenso sul campo. Il suo contributo è stato cruciale per raggiungere lo storico Triplete Amaranto! Tutta la Domotek Volley Reggio Calabria ti augura un futuro brillante e ricco di successi, dentro e fuori dal campo. Per sempre grati! In bocca al lupo, campione!“.