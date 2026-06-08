La Domotek Reggio Calabria ricevuta al Consiglio regionale: “un’intera regione in piedi per applaudire i propri campioni”

Un’intera regione in piedi per applaudire i propri campioni. La Domotek Reggio Calabria è stata ricevuta e premiata nella suggestiva cornice della sede della Regione Calabria a Germaneto, alla presenza dell’assessore allo Sport, Eulalia Micheli. Presenti il Direttore Generale Marco Tullio Martino, il Direttore Tecnico Billy Gurnari, il Direttore Sportivo Cesare Pellegrino, il Direttore Marketing Gianluca Romeo, il Capitano Domenico Laganà, il vice Capitano Enrico Lazzaretto ed il libero Saverio De Santis.

L’occasione è di quelle che restano nella storia: la promozione in Serie A2, impreziosita dalla conquista della Coppa Italia e della Supercoppa

L’occasione è di quelle che restano nella storia: la promozione in Serie A2, impreziosita dalla conquista della Coppa Italia e della Supercoppa. Un tris d’assi che ha trasformato una stagione in un’epopea. Attraverso la voce della società, la Domotek ha voluto rimarcare l’orgoglio per un cammino senza precedenti, che ha saputo unire idealmente l’intera Calabria. La cerimonia a Germaneto ha rappresentato il sigillo di un’accoglienza che ha superato ogni confine provinciale: La Domotek tiene a ringraziare l’Assessore Micheli per la grande attenzione avuta durante tutto il proprio percorso sportivo.

La cavalcata della Domotek ha riempito palazzetti ed emozionato migliaia di tifosi

La cavalcata della Domotek ha riempito palazzetti, emozionato migliaia di tifosi e portato il nome di Reggio Calabria in tutta Italia. A tutti i livelli è stato uno spettacolo che ha abbracciato diverse branche – sociali, sportive e non solo” Un ringraziamento speciale è andato all’assessore, che ha fortemente voluto la cerimonia: “Grazie a chi ha avuto l’attenzione di seguirci, credere in noi e oggi darci questo riconoscimento così prestigioso, importante e gratificante. Con maggior impegno, ma anche maggiore responsabilità”. La promozione in A2 è solo l’inizio. La Domotek sa che ripetere una stagione così sarà difficile, ma la certezza è una: questa squadra ha già scritto una delle pagine più belle dello sport calabrese.