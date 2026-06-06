“La differenziata non va in vacanza”: a Crotone il confronto promosso da Legambiente Calabria e CONAI | INFO

In vista dell’avvio della stagione estiva, Legambiente Calabria e CONAI promuovono l’incontro pubblico “La differenziata non va in vacanza“, in programma lunedì 9 giugno alle ore 18.00 all’interno del Centro dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto, in Viale Cristoforo Colombo 22 a Crotone. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla corretta gestione dei rifiuti durante i mesi estivi, periodo in cui l’aumento delle presenze turistiche comporta una maggiore produzione di rifiuti e rende ancora più importante il contributo di cittadini, operatori economici, istituzioni e visitatori per la tutela del territorio e del mare.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Rosaria Vazzano, Legambiente Crotone, Arturo Crugliano Pantisano, Commissario dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”, e Vincenzo Voce, Sindaco di Crotone. L’incontro sarà moderato da Emilio Bianco di Legambiente Nazionale e introdotto da Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria. Al dibattito interverranno, nell’ordine, Maria Concetta Dragonetto della divisione rapporti con il territorio CONAI; Alberto Padula di Akrea Crotone; Elio Battaglia, imprenditore turistico; Pietro Ranieri dell’Associazione Pescatori di Crotone, Domenico Guarascio, Procuratore Capo di Crotone e Antonio Montuoro, assessore all’Ambiente della Regione Calabria. Le conclusioni saranno affidate a Laura Brambilla di Legambiente Nazionale.

Sarà anche l’occasione per premiare il Maestro Gerardo Sacco e la sua azienda, capace di coniugare l’estro e la bellezza con il rispetto per l’ambiente, come testimonia la sua linea di gioielli “Viola”: testimonianza di consapevolezza ambientale e di impegno etico, il cui argento proviene da miniere che rispettano i lavoratori e l’ambiente.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese, operatori del settore turistico, associazioni e cittadini per promuovere buone pratiche ambientali e rafforzare la cultura dell’economia circolare, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree costiere e marine. L’invito è rivolto alla cittadinanza, agli operatori turistici e a tutti coloro che desiderano contribuire a costruire un modello di sviluppo sempre più sostenibile per il territorio crotonese e per la Calabria.