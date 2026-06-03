La Cisl inaugura la nuova sede di Rosarno

La CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria inaugurerà, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 16:30, la nuova sede di Rosarno, situata in Via Maria Zita angolo Via Padova. Un appuntamento significativo, che segna un ulteriore passo nel percorso di riorganizzazione, potenziamento e rilancio della presenza CISL sul territorio metropolitano, con l’obiettivo di offrire risposte sempre più concrete, rapide e qualificate ai cittadini, ai lavoratori, ai pensionati, alle famiglie e alle comunità locali. La sede di Rosarno non sarà soltanto un presidio di servizi, ma un vero punto di riferimento territoriale, capace di unire tutela, ascolto, competenza, accompagnamento quotidiano e prossimità. Accanto ai servizi INAS e CAF, infatti, vedrà la presenza attiva di tutte le categorie della CISL, consentendo alle persone di trovare in un unico luogo assistenza, orientamento e supporto su lavoro, previdenza, pensioni, fisco, famiglia, welfare, casa, consumatori, tutela legale, pratiche per cittadini stranieri e ulteriori servizi gratuiti o in convenzione.

“La CISL si rinnova, si riorganizza e si rilancia – afferma Nausica Sbarra, Segretaria Generale della CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria – attraverso una scelta che ha un preciso valore politico-sindacale: rafforzare i servizi di prossimità ed essere più vicini alle persone, soprattutto nei territori che chiedono presenza, ascolto e risposte concrete”. “Potenziare la sede di Rosarno – prosegue Nausica Sbarra – significa ricucire i territori attraverso una vicinanza reale alle periferie sociali e geografiche. La nostra organizzazione sindacale vuole continuare a essere casa, presidio, comunità e strumento di tutela. Il potenziamento dei servizi si inserisce in una visione più ampia che stiamo portando avanti in tutta l’area metropolitana, grazie alla professionalità e alla competenza dei nostri operatori, che ogni giorno, nelle nostre sedi, garantiscono assistenza qualificata, tempi certi e soluzioni concrete”.

La nuova sede CISL di Rosarno nasce dunque come luogo di partecipazione, tutela e prossimità, nel quale la persona viene posta al centro non soltanto per la gestione di pratiche e adempimenti, ma soprattutto per l’ascolto dei bisogni, l’accompagnamento nelle difficoltà e la costruzione di risposte adeguate alle trasformazioni sociali, economiche e lavorative del territorio. Con questa inaugurazione, la CISL conferma il proprio impegno a favore delle comunità locali, rafforzando una rete di servizi capace di intercettare le domande dei cittadini e di sostenere lavoratori, pensionati, giovani, famiglie e soggetti più fragili.