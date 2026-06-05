La CISL inaugura la nuova sede di Rosarno: un presidio di servizi, tutela e partecipazione per il territorio

Inaugurata nel cuore di Rosarno, la nuova sede rappresenta una porta aperta alla giustizia sociale e un punto di riferimento per l’intero territorio. Una scelta che rafforza la presenza della CISL attraverso una rete di servizi qualificati e in convenzione, con l’obiettivo di offrire risposte vicine ai bisogni reali delle persone. La nuova sede della CISL di Rosarno è molto più di uno spazio fisico. È un presidio di servizi, tutela, legalità e partecipazione; un luogo aperto alla comunità, nel quale le federazioni e i servizi della CISL diventano braccia operative di un’azione sociale concreta, orientata alla difesa della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, dei pensionati, delle famiglie e delle persone più fragili.

All’iniziativa hanno preso parte il Segretario Generale della CISL Calabria, Giuseppe Lavia, la Segretaria Generale della CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra, l’esecutivo territoriale, i rappresentanti dei servizi CAF e INAS, il Comandante della Polizia Locale, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, il parroco e numerosi cittadini, che hanno seguito con grande attenzione i diversi interventi. Nel corso dell’inaugurazione è emerso con forza un messaggio condiviso: la vera sfida della rappresentanza sociale è stare accanto alle persone, costruendo luoghi di ascolto, assistenza e tutela.

Le sedi della CISL non sono semplici uffici, ma spazi di relazione, orientamento e servizio. Luoghi nei quali ciascuno può trovare competenza, accompagnamento e fiducia. “Abbiamo tante pagine bianche da scrivere – ha dichiarato il Segretario Generale della CISL Calabria, Giuseppe Lavia – e vogliamo farlo rendendo concretamente esigibili i diritti, attraverso le tutele costruite nel tempo, la professionalità dei nostri operatori e la capacità della CISL di stare al fianco dei lavoratori, dei pensionati e di quanti sceglieranno il nostro sindacato come riferimento. In territori complessi come questo, la presenza della CISL non è soltanto organizzativa: è una scelta sociale, civile e profondamente comunitaria“.

La sede di Rosarno nasce, dunque, come luogo di prossimità e responsabilità, capace di offrire risposte concrete e di incidere nelle dinamiche del territorio, anche rispetto ai fenomeni di fragilità, isolamento, sfruttamento e marginalità. Una presenza stabile che intende contribuire alla costruzione di una rete più forte tra cittadini, lavoratori, comunità locali e istituzioni. Particolarmente significativa la forte soddisfazione espressa dalla Segretaria Generale della CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra, che ha sottolineato il valore politico, sociale e umano dell’apertura della nuova sede.

“Oggi – ha affermato Nausica Sbarra – esprimiamo una soddisfazione profonda, perché l’apertura della sede CISL di Rosarno rappresenta un risultato importante e, al tempo stesso, una nuova assunzione di responsabilità verso questo territorio. La nuova sede CISL di Rosarno assume un’importanza strategica non solo perché consentirà a tutte le rappresentanze delle categorie confederali di svolgere, in modo più stabile e capillare, la propria attività di consulenza, tutela e accompagnamento, ma anche perché diventerà un presidio concreto di legalità a sostegno dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri, molti dei quali cittadini extracomunitari, particolarmente presenti in questo territorio. In un’area attraversata da fragilità sociali, lavorative e occupazionali, la presenza della CISL rappresenta un punto di riferimento essenziale per contrastare sfruttamento, marginalità e irregolarità, promuovendo dignità, inclusione, partecipazione e giustizia sociale. È una scelta maturata con convinzione, nel segno della prossimità, dell’ascolto e della partecipazione. Rosarno è una comunità che ha bisogno di riferimenti stabili, di luoghi credibili, di presìdi capaci di stare accanto alle persone, ai lavoratori, ai pensionati e alle famiglie. Questa sede non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso di impegno, presenza e vicinanza“.

“La CISL – ha proseguito Sbarra – vuole abitare i territori, non attraversarli. Vogliamo costruire fiducia, offrire servizi, generare relazioni e contribuire, insieme alle istituzioni e alle comunità locali, a contrastare fragilità, illegalità, sfruttamento e solitudine sociale. La nostra forza sarà quella di esserci, con umiltà, competenza e spirito di servizio, perché la vera grande sfida è stare accanto alle persone e trasformare i diritti in risposte concrete“.

La nuova sede di Rosarno si inserisce in un più ampio percorso di rilancio e radicamento territoriale della CISL metropolitana, che negli ultimi mesi ha rafforzato la propria presenza attraverso nuove aperture e nuovi presìdi di servizio in diverse aree della provincia. Dagli interventi dei dirigenti sindacali è emersa l’immagine di una CISL capace di parlare con una sola voce, mettendo al centro umiltà, competenza, rete, partecipazione e responsabilità. Una CISL che si mette in gioco, che sceglie di fare squadra e che riconosce nella prossimità il valore più alto dell’azione sindacale.

La sede di Rosarno sarà un luogo di assistenza, tutela e ascolto; una casa aperta ai lavoratori, ai pensionati, ai cittadini e a quanti ogni giorno cercano risposte concrete ai propri bisogni. La CISL c’è. E sceglie di esserci ponendosi accanto alle persone, insieme alle istituzioni, per costruire partecipazione, dignità e futuro.