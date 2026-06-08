La Calabria protagonista in Belgio, alla Corte dei Principi di Merode

La Calabria è stata protagonista in Belgio in uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati al Made in Italy d’eccellenza. Nella suggestiva cornice dello Château de Rixensart, storica dimora dei Principi di Merode alle porte di Bruxelles, si è svolto un importante evento che ha riunito rappresentanti istituzionali, operatori economici, professionisti della ristorazione, distributori e stakeholder provenienti da numerosi Paesi del Nord Europa. L’iniziativa ha rappresentato una significativa occasione di confronto e promozione delle eccellenze italiane attraverso incontri professionali, degustazioni guidate, approfondimenti tematici e momenti dedicati alla cooperazione internazionale.

Tra le realtà maggiormente apprezzate si è distinta la Calabria, che ha saputo raccontare la propria identità attraverso un patrimonio unico fatto di biodiversità, tradizioni, cultura e sostenibilità. Al centro dell’attenzione il valore della Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità e considerata non soltanto un modello alimentare, ma un autentico stile di vita fondato sulla qualità delle materie prime, sulla stagionalità, sulla sostenibilità ambientale e sulla centralità delle relazioni umane.

A rappresentare la regione sono stati gli chef Monica Sannicola e Luigi Scalzo, insieme ai maestri panificatori Simona Forte e Giuseppe Monti, protagonisti di un percorso gastronomico che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, valorizzando la cultura alimentare mediterranea e le produzioni tipiche del territorio.

Grande interesse ha suscitato il rigoroso lavoro di selezione delle materie prime utilizzate durante degustazioni e show cooking, espressione di una filiera orientata alla qualità, alla tracciabilità e alla sostenibilità. Un approccio che ha consentito di presentare al pubblico internazionale alcune delle migliori espressioni dell’agroalimentare calabrese contemporaneo.

Le proposte presentate hanno ottenuto l’apprezzamento di autorevoli rappresentanti istituzionali e professionali, tra cui Tindaro Paganini, direttore ICE Benelux, Domenico Rigoli, presidente della Fondazione della Dieta Mediterranea, Michele Surace della Commissione Europea, oltre a numerosi importatori, distributori e operatori del settore provenienti da diverse nazioni. In un luogo simbolo della storia e della diplomazia europea come il Castello di Rixensart, la Calabria ha confermato la propria capacità di dialogare con il mondo attraverso le sue eccellenze, trasformando tradizione, autenticità e qualità in strumenti di crescita, cooperazione e sviluppo internazionale.