La Calabria ospita Anteprima Terra Madre 2026: a Tropea 3 giorni dedicati a biodiversità e produttori Slow Food

Dal 19 al 21 giugno la Calabria ospiterà la prima edizione dell’evento che apre il percorso verso Terra Madre Salone del Gusto di Torino. In programma una mostra mercato con 150 produttori, show cooking, degustazioni, incontri e attività per famiglie

TROPEA-CONCESSIONI
La Calabria si prepara a ospitare la prima edizione di Anteprima Terra Madre 2026. Dal 19 al 21 giugno, a Tropea, si terrà la tre giorni dedicata alla biodiversità agricola, sociale e culturale, pensata per inaugurare il percorso verso la 16esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto, in programma dal 24 al 27 settembre nelle vie e nelle piazze del centro di Torino. L’evento è organizzato da Regione Calabria, Comune di Tropea, Arsac, Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese, e Calabria Straordinaria, con la direzione artistica di Slow Food Italia.

L’iniziativa si svolge con il supporto di Piano Azione Coesione Pac e Unione Europea, il patrocinio della Conferenza delle regioni e delle province autonome e in collaborazione con Slow Food Calabria. Il programma di Anteprima Terra Madre 2026 prevede una grande mostra mercato con 150 produttori delle reti Slow Food, oltre a show cooking, degustazioni, attività per famiglie, incontri e conferenze di approfondimento. Tutti i dettagli dell’evento saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà il 17 giugno 2026, alle 10.30, presso la Cittadella Regionale della Calabria, nella Sala Riunioni al 12° piano.

La straordinaria varietà di ecosistemi che può vantare la Calabria si riflette anche nei numeri: a oggi, nella regione sono attivi 16 Presìdi e altri 95 prodotti sono segnalati sull’Arca del Gusto. All’Alleanza Slow Food aderiscono 18 tra cuochi e pizzaioli, mentre nella guida Osterie d’Italia sono recensiti 62 locali. Più di 800 soci animano le 9 associazioni territoriali e le 12 Comunità attive sul territorio. Oltre un anno fa, è stato inaugurato il primo Orto Slow Food, al plesso di Arangea dell’IC Nosside Pytagoras Moscato a Reggio Calabria.

All’incontro con i giornalisti interverranno Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria; Giuseppe Iiritano, Direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria; Fulvia Caligiuri, Direttore Generale di Arsac; Vito Pitaro, Consigliere Regionale della Calabria; Francesco Sottile, Vice Presidente di Slow Food Italia; Michelangelo D’Ambrosio, Presidente di Slow Food Calabria; Daniele Buttignol, AD di Slow Food Promozione; Giovanni Macrì, Sindaco di Tropea.

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