La Calabria ospita Anteprima Terra Madre 2026: a Tropea 3 giorni dedicati a biodiversità e produttori Slow Food

L’iniziativa si svolge con il supporto di Piano Azione Coesione Pac e Unione Europea, il patrocinio della Conferenza delle regioni e delle province autonome e in collaborazione con Slow Food Calabria. Il programma di Anteprima Terra Madre 2026 prevede una grande mostra mercato con 150 produttori delle reti Slow Food, oltre a show cooking, degustazioni, attività per famiglie, incontri e conferenze di approfondimento. Tutti i dettagli dell’evento saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà il 17 giugno 2026, alle 10.30, presso la Cittadella Regionale della Calabria, nella Sala Riunioni al 12° piano.

La straordinaria varietà di ecosistemi che può vantare la Calabria si riflette anche nei numeri: a oggi, nella regione sono attivi 16 Presìdi e altri 95 prodotti sono segnalati sull’Arca del Gusto. All’Alleanza Slow Food aderiscono 18 tra cuochi e pizzaioli, mentre nella guida Osterie d’Italia sono recensiti 62 locali. Più di 800 soci animano le 9 associazioni territoriali e le 12 Comunità attive sul territorio. Oltre un anno fa, è stato inaugurato il primo Orto Slow Food, al plesso di Arangea dell’IC Nosside Pytagoras Moscato a Reggio Calabria.

All’incontro con i giornalisti interverranno Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria; Giuseppe Iiritano, Direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria; Fulvia Caligiuri, Direttore Generale di Arsac; Vito Pitaro, Consigliere Regionale della Calabria; Francesco Sottile, Vice Presidente di Slow Food Italia; Michelangelo D’Ambrosio, Presidente di Slow Food Calabria; Daniele Buttignol, AD di Slow Food Promozione; Giovanni Macrì, Sindaco di Tropea.