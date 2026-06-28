La Calabria e Hong Kong mai così vicine: domani alla Cittadella la certificazione di una nuova collaborazione

L'assessore alla Cooperazione internazionale della Regione Calabria, Antonio Montuoro ha promosso un incontro istituzionale con la delegazione governativa di Hong Kong per avviare una nuova fase di collaborazione economica e commerciale tra Hong Kong e la Calabria

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Domani, lunedì 29 giugno, alle ore 15, nella sala conferenze del 12° piano della Cittadella regionale di Catanzaro, l’assessore alla Cooperazione internazionale della Regione Calabria, Antonio Montuoro, d’intesa con gli assessori Giovanni Calabrese (Turismo, Lavoro e Sviluppo economico) e Gianluca Gallo (Agricoltura e Promozione delle fiere nazionali e internazionali), ha promosso un incontro istituzionale con la delegazione governativa di Hong Kong per avviare una nuova fase di collaborazione economica e commerciale tra Hong Kong e la Calabria.

Sarà anche avviato il Tavolo istituzionale Calabria-Hong Kong, organismo di confronto permanente tra istituzioni, università, sistema camerale, associazioni imprenditoriali e operatori economici. Aprirà i lavori l’assessore Antonio Montuoro, che accoglierà la delegazione dell’Hong Kong Economic and Trade Office – Brussels e dell’Hong Kong Trade Development Council.

Interverranno: Luciano Vigna, Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Calabria; Antonio Montuoro, assessore regionale alla Cooperazione internazionale; Giovanni Calabrese, assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico; Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura e alle relative attività di promozione; Fabrizio Della Bina, presidente Iceps; Francesca Alicata, responsabile Relazioni esterne SIMEST (in collegamento); Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria; Pietro Falbo, presidente di Unioncamere Calabria; Gianluigi Greco, rettore dell’Università della Calabria; Giovanni Cuda, rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

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