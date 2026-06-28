“La Bellezza che Unisce”: skincare e solidarietà a Reggio Calabria per sostenere l’inclusione

“La Bellezza che Unisce” è il progetto che trasforma la cura della persona in un gesto di solidarietà. Nasce da qui la collaborazione tra King Of My Castle – skincare essenziale e A.GE.D.O. Reggio Calabria – Associazione Genitori, Parenti, Amici di persone LGBTQIA+, con l’obiettivo di sostenere le attività dell’associazione e promuovere una cultura dell’inclusione. Il progetto, presentato giovedì 25 giugno presso ARCI Samarcanda a Reggio Calabria durante un incontro che ha visto la partecipazione di cittadini, associazioni e sostenitori del territorio, prevede una raccolta fondi continuativa: per tutto il 2026 per ogni prodotto acquistato della linea skincare King Of My Castle, 1€ sarà destinato ad A.GE.D.O. Reggio Calabria, contribuendo alle attività di ascolto, supporto e sensibilizzazione promosse dall’associazione.

L’iniziativa nasce dall’incontro tra due realtà unite da un obiettivo comune: promuovere una cultura del rispetto e dell’accoglienza, trasformando un gesto quotidiano come la cura della persona in un’opportunità concreta di solidarietà. “La scelta di collaborare con A.GE.D.O. Reggio Calabria nasce dai valori che guidano King Of My Castle: una visione della bellezza inclusiva, libera da stereotipi e pensata per tutte le persone” spiega Valentina Casile, co-founder del marchio. “Sin dalle origini King Of My Castle promuove una skincare essenziale, basata sull’ascolto delle esigenze di ogni pelle e capace di mettere al centro autenticità, consapevolezza e libertà di scegliere come prendersi cura di sé”.

Per A.GE.D.O. Reggio Calabria, questa collaborazione rappresenta un ulteriore strumento per rafforzare la propria presenza sul territorio e continuare ad offrire supporto alle famiglie e alle persone che si rivolgono all’associazione. “Questa iniziativa dimostra come un gesto quotidiano possa diventare uno strumento per sensibilizzare sui temi dell’inclusione e del sostegno alle persone LGBTQIA+”, sottolinea la presidente di A.GE.D.O. Reggio Calabria, Mirella Giuffrè. “La collaborazione con King Of My Castle andrà a supportare le attività e i progetti di A.GE.D.O. e ci permetterà anche di promuovere un messaggio di amore e accoglienza, celebrando la bellezza in tutte le sue forme”.

L’iniziativa solidale “La Bellezza che Unisce” proseguirà per tutto il 2026, contribuendo a sostenere concretamente le attività di A.GE.D.O. Reggio Calabria e a promuovere una cultura dell’inclusione, del rispetto e dell’accoglienza.