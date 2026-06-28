Klemen Sen vola con la Slovenia e aspetta la Domotek Volley: “progetto importante e squadra competitiva”

Non vediamo l’ora di vederlo in campo. Klemen Šen fa volare la Domotek Volley sulla home-page del sito ufficiale della federazione slovena. Ed ancor di più la sua nazionale strabilia contro il Brasile dopo aver già battuto Canada ed i vice campioni del mondo della Bulgaria alla Nations League che si sta disputando a Stozice di Lubiana. Sul suo primo viaggio all’estero da Professionista, il nuovo schiacciature amaranto ha argomentato quanto segue alla Federazione: “ho sempre voluto mettermi alla prova all’estero. Credo che questo sia il momento giusto per fare un passo del genere; è arrivata un’offerta che ritenevo adatta a me, quindi ho colto l’occasione al volo“.

“Il club ha un progetto importante e vuole costruire una squadra competitiva – ha dichiarato Klemen – L’obiettivo è far bene. Vedremo come riusciremo a muoverci nel corso della stagione. Ci sarà sicuramente molta pressione; d’altronde, ogni giocatore vuole dimostrare il proprio valore ovunque vada. Per quanto riguarda la qualità del campionato, è sicuramente uno dei più equilibrati, come si è visto soprattutto negli ultimi anni. Qualsiasi squadra può batterne un’altra… la prima può perdere con l’ultima e viceversa, e non si sa mai chi vincerà il titolo“.

Šen partirà per l’Italia forte di un ottimo avvio, avendo saputo sfruttare le occasioni per mettersi in mostra concessa dall’allenatore Fabio Soli durante il primo torneo di Nations League “Avere l’opportunità di partire titolare con la nazionale è un onore speciale. Credo di aver sfruttato al meglio i minuti trascorsi in campo. Abbiamo anche vinto quattro partite: un ottimo risultato per la squadra e, personalmente, un modo per acquisire maggiore fiducia in vista del proseguimento della mia carriera all’estero“.