KFC sbarca nel centro storico di Reggio Calabria: inaugurazione sul Corso Garibaldi

Kentucky Fried Chicken continua il proprio percorso di crescita in Calabria e inaugura il settimo ristorante della regione portando nel centro storico di Reggio uno dei brand di ristorazione più noti e apprezzati a livello internazionale. L’apertura in Corso Garibaldi al n. 382, rappresenta un importante investimento per il territorio e contribuirà ad arricchire l’offerta commerciale della città, creando nuove opportunità lavorative e un nuovo punto di riferimento per residenti e visitatori. L’inaugurazione si terrà domani, giovedì 25 giugno, alle ore 18:00, alla presenza di istituzioni e rappresentanti dell’azienda. Tra le autorità che parteciperanno all’apertura ufficiale è prevista la partecipazione del Sindaco di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, una presenza che conferisce particolare rilevanza all’evento.

Il nuovo ristorante offrirà ai clienti l’esperienza distintiva di KFC, celebre in tutto il mondo per il suo pollo preparato secondo la ricetta originale del Colonnello Sanders, in un ambiente moderno e accogliente pensato per famiglie, giovani e turisti. Per celebrare l’apertura, KFC ha inoltre previsto alcune iniziative dedicate al pubblico e ai primi clienti che prenderanno parte all’evento inaugurale. L’apertura del nuovo punto vendita conferma la volontà del brand di continuare a investire nel territorio calabrese, rafforzando la propria presenza nella regione e contribuendo allo sviluppo economico locale.