KFC ha aperto a Reggio Calabria: inaugurato questo pomeriggio il nuovo ristorante sul Corso Garibaldi

KFC ha aperto ufficialmente a Reggio Calabria. Il celebre brand internazionale della ristorazione, conosciuto in tutto il mondo per il suo pollo fritto preparato secondo la ricetta originale del Colonnello Sanders, ha inaugurato questo pomeriggio il nuovo ristorante nel cuore del centro storico di Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi n. 382. Un’apertura attesa e annunciata nei giorni scorsi, che oggi è diventata realtà con il taglio del nastro e l’avvio dell’attività del nuovo punto vendita.

L’inaugurazione ha richiamato l’attenzione di cittadini, curiosi e clienti, confermando l’interesse intorno all’arrivo di un marchio globale in una delle arterie principali della città. La scelta di Corso Garibaldi, luogo simbolo della passeggiata reggina e cuore pulsante del commercio cittadino, rappresenta un elemento significativo non solo dal punto di vista imprenditoriale, ma anche per il valore che l’apertura assume nel quadro della valorizzazione del centro urbano.

Al taglio del nastro il sindaco Cannizzaro e i consiglieri Cardia, Eraclini e Colella

All’inaugurazione del nuovo KFC di Reggio Calabria erano presenti anche rappresentanti istituzionali della città. Al taglio del nastro ha preso parte il sindaco Francesco Cannizzaro, insieme ai consiglieri comunali Cardia, Eraclini e Colella, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso un investimento che si inserisce nel tessuto economico e commerciale cittadino. La presenza delle istituzioni ha dato ulteriore rilievo a un’apertura che non riguarda soltanto l’arrivo di un nuovo ristorante, ma anche la capacità del territorio di attrarre brand internazionali e iniziative imprenditoriali capaci di generare movimento, occupazione e nuova vitalità. In una fase in cui il centro storico è chiamato a rafforzare la propria funzione commerciale e turistica, l’arrivo di KFC sul Corso Garibaldi viene letto come un segnale positivo per l’economia locale e per l’immagine della città.

Un nuovo investimento nel centro storico di Reggio Calabria

Il nuovo ristorante rappresenta il settimo punto vendita KFC in Calabria, confermando il percorso di crescita del marchio nella regione e il suo interesse verso il mercato calabrese. L’apertura a Reggio Calabria assume però un significato particolare, perché colloca il brand in una posizione strategica, all’interno del principale asse commerciale cittadino e in un’area frequentata quotidianamente da residenti, studenti, lavoratori, famiglie e turisti. Il locale è pensato per offrire un’esperienza moderna e accessibile, in linea con il format internazionale del marchio. L’obiettivo è intercettare un pubblico ampio, dai giovani alle famiglie, passando per i visitatori che ogni giorno attraversano il centro cittadino. L’arrivo di KFC in centro storico contribuisce così ad ampliare l’offerta gastronomica presente sul territorio, affiancandosi alle attività già esistenti e introducendo un format riconoscibile a livello globale.

Nuove opportunità di lavoro e ricadute per il territorio

L’inaugurazione del nuovo ristorante KFC a Reggio Calabria porta con sé anche ricadute occupazionali. L’apertura di un punto vendita di questo tipo comporta infatti la creazione di nuove opportunità di lavoro, sia nella fase di avvio sia nella gestione ordinaria dell’attività. Si tratta di un aspetto rilevante per il territorio, soprattutto in un contesto in cui ogni nuovo investimento privato può contribuire a rafforzare il tessuto economico locale. Oltre all’impatto diretto sull’occupazione, la presenza di un brand internazionale lungo il Corso Garibaldi può generare benefici anche in termini di attrattività commerciale. Un nuovo punto di richiamo nel centro cittadino può favorire la presenza di persone nell’area, sostenere il movimento pedonale e contribuire a rendere più dinamica una zona già centrale per la vita sociale ed economica di Reggio Calabria.

Il pollo del Colonnello Sanders arriva nel cuore della città

Con l’apertura del nuovo punto vendita, anche a Reggio Calabria arriva l’esperienza distintiva di Kentucky Fried Chicken, marchio nato negli Stati Uniti e diventato nel tempo uno dei simboli mondiali della ristorazione veloce. Il prodotto più riconoscibile resta il pollo preparato secondo la celebre ricetta del Colonnello Sanders, elemento identitario del brand e cuore dell’offerta proposta ai clienti. Il nuovo locale reggino punta a offrire un ambiente accogliente e contemporaneo, pensato per il consumo sul posto ma anche per una fruizione rapida, in linea con le esigenze di chi frequenta quotidianamente il centro. L’inaugurazione di questo pomeriggio è stata accompagnata anche da iniziative dedicate ai primi clienti, pensate per celebrare l’apertura e coinvolgere il pubblico fin dalle prime ore di attività.

Reggio Calabria sempre più attrattiva per i grandi brand

L’arrivo di KFC a Reggio Calabria conferma una tendenza che negli ultimi anni ha visto crescere l’interesse di marchi nazionali e internazionali verso la città. Il centro storico, e in particolare Corso Garibaldi, continua a rappresentare una vetrina privilegiata per chi intende investire nel settore commerciale e della ristorazione. La posizione, la visibilità e il flusso costante di persone rendono l’area particolarmente adatta a iniziative di questo tipo. L’apertura del nuovo ristorante può essere interpretata anche come un segnale di fiducia nelle potenzialità del territorio. La presenza di brand conosciuti contribuisce a rafforzare l’immagine di una città capace di inserirsi nei circuiti commerciali più ampi, senza perdere la propria identità. Per Reggio Calabria, l’inaugurazione di oggi rappresenta dunque un nuovo tassello nel percorso di rilancio e valorizzazione del cuore urbano.

Una giornata di festa sul Corso Garibaldi

Il pomeriggio inaugurale ha trasformato l’apertura del nuovo KFC sul Corso Garibaldi in un momento di curiosità e partecipazione. La presenza dei rappresentanti istituzionali, insieme all’interesse dei cittadini, ha accompagnato i primi passi del ristorante nel centro cittadino. L’evento ha sancito ufficialmente l’ingresso del brand nella vita commerciale reggina, con l’obiettivo di diventare un nuovo punto di riferimento per chi vive e frequenta il centro. Da oggi, dunque, KFC è ufficialmente aperto a Reggio Calabria. Il nuovo ristorante arricchisce l’offerta del centro storico, porta con sé nuove opportunità occupazionali e inserisce la città nella rete di espansione calabrese del marchio. Un’inaugurazione che unisce impresa, territorio e istituzioni, e che conferma il ruolo del Corso Garibaldi come luogo centrale per lo sviluppo commerciale e sociale della città.