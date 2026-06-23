Karate, Michael Mollica e la Fortitudo Reggio sul tetto d’Italia: i complimenti di Don Zampaglione

La Fortitudo 1903 di Reggio Calabria conquista il quarto posto ai Campionati Italiani Juniores, disputati al PalaPellicone di Ostia. A impreziosire il risultato della società reggina è stata la performance di Michael Mollica, che nella categoria -50 kg ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di Campione d’Italia Juniores. A congratularsi con la Fortitudo 1903 è don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico e direttore dell’Ufficio diocesano sport e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova.

Don Zampaglione ha rivolto alla società l’augurio di continuare a trasmettere a ogni ragazzo e ragazza i veri valori della vita, facendo crescere i giovani nello spirito di sacrificio, con l’obiettivo, valido in tutti gli sport, di formare prima l’individuo e poi l’atleta. Una menzione particolare è stata riservata a Michael Mollica, protagonista del trionfo tricolore nella categoria -50 kg. “Non hai vinto solo perché sei il più forte , ma perché ogni volta che sei caduto sul tatami, ti sei rialzato con la determinazione di un vero Campione. Questo tricolore è il tuo capolavoro: continua a lottare, a sognare e a scrivere la tua storia .Ad Maiora, Campione. SURSUM CORDA SEMPER!!!”. Il risultato ottenuto al PalaPellicone conferma il valore del percorso sportivo della Fortitudo 1903 e mette in evidenza la crescita di Michael Mollica, nuovo Campione d’Italia Juniores.