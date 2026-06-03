Ivan Messina, una storia che continua: il guerriero resta con la Reggio Bic

Ci sono legami che nascono per caso e diventano qualcosa di speciale. Ci sono storie che, stagione dopo stagione, si trasformano in pagine indelebili di un racconto sportivo fatto di sacrifici, emozioni e trionfi. Una di queste è senza dubbio quella tra Ivan Messina e la Reggio Bic. La società amaranto è infatti felice di annunciare che Ivan Messina vestirà ancora la maglia della Reggio Bic, proseguendo un percorso che entrerà nel suo terzo anno consecutivo all’ombra dello Stretto.

Una conferma che sa di continuità, di appartenenza e di ambizione. Perché Messina non è soltanto un atleta di grande valore tecnico, ma rappresenta uno di quei giocatori capaci di incarnare lo spirito combattivo che da sempre contraddistingue la Reggio Bic.

La scorsa stagione resterà per sempre impressa nella memoria dei tifosi

La scorsa stagione resterà per sempre impressa nella memoria dei tifosi. Un’annata straordinaria culminata con la conquista dell’EuroCup, il più grande successo internazionale nella storia del club. Un trionfo costruito partita dopo partita, canestro dopo canestro, al quale Ivan Messina ha contribuito con determinazione, carattere e prestazioni di assoluto livello.

Nel corso degli anni trascorsi a Reggio Calabria, il giocatore ha saputo conquistare il rispetto dei compagni, dello staff tecnico e l’affetto di una tifoseria che ha imparato ad apprezzarne non solo le qualità sportive, ma anche quelle umane. Sempre pronto a mettersi al servizio della squadra, sempre disponibile nei momenti difficili, sempre protagonista quando il pallone iniziava a pesare di più.

La sua permanenza rappresenta un tassello importante nella costruzione della Reggio Bic del futuro. Una squadra che vuole continuare a essere protagonista in Italia e in Europa, forte di un gruppo consolidato e di una mentalità vincente che ha già dimostrato di poter raggiungere traguardi storici. Per Ivan Messina e la Reggio Bic, dunque, il viaggio continua. Con la stessa passione, con la stessa fame di vittorie e con un sogno ancora tutto da inseguire. Perché quando una storia è scritta con il cuore, il finale migliore è sempre quello che deve ancora arrivare.