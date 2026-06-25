Italvolley a Reggio Calabria, sopralluogo al PalaCalafiore. De Biasi: “l’amministrazione al lavoro per garantire gli standard richiesti”

Reggio Calabria si prepara a vestirsi d’azzurro per accogliere la Nazionale Italiana maschile di pallavolo, campione del mondo in carica. Il 26 agosto, infatti, gli azzurri saranno protagonisti al PalaCalafiore, dove si terrà la “Fipav Cup Man Elite” contro la Germania; mentre il giorno successivo toccherà a Cuba scendere sul parquet reggino per sfidare i tedeschi in un’altra sfida di prestigio. Un doppio appuntamento che conferma Reggio Calabria tra le sedi di riferimento per i grandi eventi sportivi, nell’ambito di una precisa strategia fortemente voluta dal sindaco, l’onorevole Francesco Cannizzaro, per promuovere la città attraverso manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale. Facendosi, però, trovare all’altezza. La macchina organizzativa è già in piena attività per garantire il massimo livello di accoglienza ed efficienza. L’obiettivo condiviso è quello di curare ogni dettaglio dell’evento e assicurare standard organizzativi all’altezza di una manifestazione sportiva di richiamo mondiale.

I funzionari della Federazione Italiana Pallavolo a Reggio Calabria

In quest’ottica, nella giornata di ieri, mercoledì, il consigliere comunale Giuseppe De Biasi, delegato dal sindaco Cannizzaro e presente in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, insieme al presidente della Fipav Reggio Calabria, Domenico Panuccio, ha accolto in riva allo Stretto i funzionari della Federazione Italiana Pallavolo Libenzio Conti, Shota Araki e Rosa Pileri. La visita al PalaCalafiore è stata finalizzata a un sopralluogo tecnico e organizzativo che ha coinvolto anche i dirigenti del Comune di Reggio Calabria, gli architetti Bruno Doldo e Antonio Principato, e l’ingegnere Giuseppe Beatino, chiamati a verificare gli aspetti logistici e strutturali connessi all’organizzazione dell’evento.

“Ringrazio il sindaco per avermi delegato a questo importante appuntamento, la cui organizzazione è molto complessa. L’incontro ha rappresentato un fondamentale momento di coordinamento tra la Federazione Italiana Pallavolo, la Fipav territoriale e l’Amministrazione comunale – ha sottolineato De Biasi – confermando la piena sinergia istituzionale nella preparazione di un evento che porterà a Reggio una delle nazionali più prestigiose del panorama sportivo mondiale e che offrirà alla città una significativa vetrina di promozione sportiva e turistica. Come Amministrazione comunale, soprattutto grazie alla visione strategica messa in campo dal sindaco Cannizzaro – continua il consigliere – stiamo collaborando attivamente con la Fipav e con tutti i soggetti coinvolti affinché ogni aspetto organizzativo risponda agli elevati standard richiesti da un appuntamento di questa portata”.

Giuseppe De Biasi ha infine evidenziato come eventi di tale prestigio rappresentino un’opportunità importante per l’intero territorio: “lo sport è un veicolo straordinario di promozione e crescita. Accogliere la Nazionale italiana significa offrire visibilità alla nostra città, rafforzando l’immagine di Reggio Calabria come sede ideale per grandi eventi sportivi e culturali”.