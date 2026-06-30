Italia quarta potenza mondiale dell’export. Tajani celebra il sorpasso sul Giappone: “dato storico”

L’Italia consolida il proprio ruolo tra i protagonisti del commercio mondiale. Secondo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sorpasso sul Giappone nelle esportazioni rappresenta un passaggio “storico” per il sistema produttivo nazionale, che conferma una solidità superiore alle aspettative. La Farnesina, ha sottolineato Tajani, continuerà ad affiancare le imprese italiane nella ricerca di nuovi mercati e opportunità internazionali.

Il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato: “siamo di fronte a un dato storico, perché già nel corso degli ultimi mesi l’Italia ha superato il Giappone, diventando il quarto Paese esportatore nel mondo. Il sistema produttivo italiano è più in salute di quanto non si pensi e il Ministero degli Esteri è al fianco delle imprese che vogliono lanciarsi alla conquista di nuovi mercati nel mondo”.