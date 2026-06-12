Italia, occupazione ai massimi storici: Istat segnala tasso al 62,7% e disoccupazione ai minimi dal 2004

Nel primo trimestre dell’anno il numero di occupati, che si attesta a 24 milioni 207 mila, aumenta di 67mila unità (+0,3%) rispetto al quarto trimestre 2025, a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato (+9mila, +0,3%) e, soprattutto, degli indipendenti (+72mila, +1,4%) e del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato (-13 mila, -0,1%). Lo indica l’Istat nei dati trimestrali. Nel confronto annuo prosegue, “a ritmi meno intensi” rispetto al trimestre precedente, la crescita del numero di occupati (+50mila, +0,2%) che coinvolge solo gli indipendenti (+4,7% in un anno) a fronte del calo dei dipendenti, sia a termine (-4,2%) sia a tempo indeterminato (-0,5%).

Nel primo trimestre dell’anno, rileva inoltre l’Istat, l’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1% nei confronti del primo trimestre 2025. Nello stesso periodo, il Pil è aumentato dello 0,3% in termini congiunturali e dello 0,8% in termini tendenziali. Parallelamente alla crescita congiunturale degli occupati (+67mila, +0,3%) rispetto al trimestre precedente si riduce il numero di disoccupati (-110mila, -7,6% in tre mesi) e aumenta quello degli inattivi di 15-64 anni (+44 mila, +0,4%). Nel confronto annuo, oltre alla crescita degli occupati (+50mila, +0,2%), si rafforza la riduzione del numero di disoccupati (-394mila, -22,4% in un anno) e l’aumento di quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+320mila, +2,6%).

Tasso occupazione record nel primo trimestre, disoccupazione al minimo

Il tasso di occupazione salito al 62,7% (+0,2 punti sul trimestre precedente) nel primo trimestre dell’anno risulta il livello più alto dall’inizio delle serie storiche trimestrali dell’Istat (partite nel 2004), mentre il tasso di disoccupazione sceso al 5,3% (-0,4% punti sul trimestre precedente) è il livello più basso sempre dall’inizio delle relative serie storiche. E’ quanto risulta dalle tabelle Istat. Il tasso di inattività salito al 33,7% (+0,1 punti) rivede invece lo stesso livello del primo trimestre 2023. Nei dati provvisori di aprile il tasso di occupazione è salito al 63,1% e quello di disoccupazione è sceso al 5,1%.