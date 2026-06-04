Italia-Lussemburgo 1-0: “Favasuli è un treno!”. il verdetto di Lele Adani in diretta tv

L’Italia piega il Lussemburgo per 1-0 in una notte che squarcia il velo del semplice verdetto sportivo. Più che partita è stato il battesimo della rivoluzione generazionale forgiata da Silvio Baldini. In campo scende una giovinezza d’assalto, vent’anni di media e il fuoco dentro, disposta a tutto pur di non cedere un centimetro di terra. La vittoria azzurra è stata il frutto di un’azione corale in cui i singoli si sono messi al servizio del collettivo. Il gol-partita nasce dall’inventiva e dai piedi educati di Esposito, autentico ideatore della manovra offensiva, capace di inventare la giocata decisiva e di spaccare in due la retroguardia del Lussemburgo.

In avanti, il resto del reparto d’attacco ha lavorato con grande sacrificio per aprire spazi e tenere alta la pressione, mentre il centrocampo ha fatto da diga e da polmone per l’intera durata del match. Dietro, i difensori centrali e il portiere hanno risposto presente con chiusure puntuali nell’unica vera sbavatura concessa, blindando il clean sheet. Una prestazione di reparto solida che ha esaltato la manovra e protetto il prezioso vantaggio fino al triplice fischio.

Ma il destino della serata si compie anche attorno al nome di Costantino Favasuli. Il ragazzo di Africo bagna il suo esordio in azzurro con una prestazione totale, quasi mistica per intensità. Nel post-partita, il commento di Lele Adani risuona come una sentenza definitiva, un urlo che squarcia l’aria: “Favasuli è un treno!”. È il sigillo su una prova d’acciaio, l’elogio a un guerriero che ha scelto di non indietreggiare mai, davanti a niente e nessuno.

Per il terzino, questo debutto è l’apoteosi di una stagione vissuta da protagonista assoluto con la maglia del Catanzaro. Un’annata trionfale, in cui ha trascinato i giallorossi ai vertici del campionato, sfiorando quel sogno chiamato Serie A che una piazza intera attendeva come una terra promessa. Quella di Favasuli è l’epopea di un talento puro ma antico, edificato sul culto del sacrificio, sulla costanza feroce e su una solidità difensiva che ha la consistenza del granito.

La tempesta sulla fascia: un uragano di fegato e orgoglio

Scagliato nell’arena della corsia destra, Favasuli non calpesta il terreno di gioco: lo azzanna. Il suo impatto ha la forza d’urto di una tempesta, trasformandolo all’istante nel motore immobile di ogni assalto azzurro. La sua è una prestazione d’autore, dominata da una lucidità disarmante e da una ferocia agonistica che mozza il fiato agli avversari. Una pressione asfissiante, letture geometriche e una presenza totale, capace di spaccare in due la partita e di cucire, con la stessa naturalezza, la trincea difensiva e l’assalto alla linea nemica.

Nel primo tempo l’Italia sprigiona tutta la sua foga proprio sul suo binario. Favasuli ara la fascia, divora lo spazio e alza l’orizzonte del gioco a livelli siderali. Nella ripresa lo spartito non cambia: i giri del motore non calano, l’atletismo resta debordante. Ogni tentativo di contropiede avversario va a infrangersi, inesorabilmente, contro i suoi ripiegamenti feroci e le sue chiusure chirurgiche, precise come lame.

Il congedo tra gli applausi e il ruggito di una terra

La sua battaglia si conclude al minuto 66. Quando abbandona il campo tra gli applausi scroscianti dello stadio, lascia dietro di sé una certainty assoluta: l’Italia ha trovato un baluardo inscalfibile. Il peso del suo esordio non si misura col cronometro, ma con il carattere da veterano dimostrato su un palcoscenico che avrebbe fatto tremare le gambe a chiunque, al timone di una Nazionale profondamente rinnovata.

Ma c’è qualcosa di più profondo, un legame ancestrale che colora questa notte. Nell’intervista post-gara, Favasuli lo dice chiaramente, con l’orgoglio che gli brilla negli occhi: il suo esordio lo dedica alla sua terra. La Calabria torna così a ruggire nel grande calcio grazie a un giovane plasmato dal calore del Sud e consacrato da una piazza gloriosa e ribollente di passione come Catanzaro. La sua storia smette di essere un successo individuale e diventa il simbolo di una terra fiera, capace di generare combattenti pronti a sfidare l’élite del calcio mondiale.

La creatura di Silvio Baldini esce dal campo con un’identità scolpita nella roccia: meno estetica, più sostanza. Un gruppo che ha fame di gloria, intensità e spirito di sacrificio. E in questa nuova Italia che sorge, il debutto di Favasuli è l’emblema perfetto: la sintesi esatta di una Nazionale che fonda il proprio destino sull’energia, sul lavoro e sul senso di appartenenza più puro.