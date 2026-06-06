Isola Capo Rizzuto, la “Serata di Glaa Concorso – Giovani Musicisti” diventa un caso: il centrosinistra vuole vederci chiaro

“Partito Democratico Isola di Capo Rizzuto, Alleanza Verdi e Sinistra e Casa Riformista esprimono forte preoccupazione per quanto accaduto in occasione della VI edizione della “Serata di Gala Concorso – Giovani Musicisti”, promossa dall’associazione Sound Accademy e prevista presso il Cinema Teatro Eraclea. Una manifestazione di rilievo culturale e formativo, capace di richiamare partecipanti e ospiti anche da fuori regione, si è trovata costretta a fare i conti con criticità organizzative e gestionali che ne hanno compromesso il regolare svolgimento. Le diverse ricostruzioni emerse nei giorni successivi impongono oggi un chiarimento puntuale e trasparente da parte dell’Amministrazione comunale“. È quanto si legge in un comunicato stampa del PD di Isola Capo Rizzuto.

“Il Cinema Teatro Eraclea rappresenta un patrimonio della comunità. Un bene pubblico restituito alla collettività con la precisa funzione di ospitare iniziative culturali, artistiche e sociali. Per questo motivo risulta difficile comprendere come una struttura destinata a tali finalità possa non essere nelle condizioni di garantire l’accoglienza di un evento programmato e annunciato da tempo.

Non si tratta soltanto di un disagio per gli organizzatori o per i partecipanti. È in gioco l’immagine di Isola di Capo Rizzuto e la credibilità delle istituzioni nella gestione dei beni pubblici. Quando un evento di qualità incontra ostacoli che ne impediscono il regolare svolgimento, il danno ricade sull’intera comunità.

Per queste ragioni il capogruppo Pd Andrea Filici ha depositato un’interrogazione consiliare affinché vengano chiariti i fatti, accertate eventuali responsabilità e illustrate le iniziative adottate dall’Ente per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro. Riteniamo doveroso che il Sindaco e l’Amministrazione forniscano una risposta chiara ed esaustiva nel prossimo Consiglio Comunale, nel rispetto degli organizzatori, dei cittadini e delle tante realtà che quotidianamente investono tempo e risorse nella promozione culturale del territorio.

La cultura non può essere considerata un elemento accessorio della vita pubblica, né può dipendere dall’incertezza organizzativa. Se da un lato si riconosce il valore delle iniziative culturali, dall’altro occorre garantire che le strutture pubbliche siano realmente funzionanti e disponibili. Perché la valorizzazione della cultura non si misura dalle dichiarazioni di principio, ma dalla capacità delle istituzioni di assicurare luoghi aperti, efficienti e pienamente fruibili“, conclude il PD di Isola Capo Rizzuto.