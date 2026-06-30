Isola Capo Rizzuto, Filici (PD) punta il dito sui conti del Comune: “bassa capacità di riscossione” e crescita dei debiti fuori bilancio

Nel Consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto del 24 giugno, dedicato all’approvazione del rendiconto di gestione, il capogruppo del Partito Democratico, Filici, ha acceso i riflettori sulle principali criticità dei conti dell’Ente. Nel suo intervento ha evidenziato “bassa capacità di riscossione, l’elevato ammontare dei residui attivi e il costante aumento dei debiti fuori bilancio nell’ultimo triennio”. Il consigliere ha inoltre denunciato “l’assenza della Casa della Comunità tra gli interventi finanziati dal PNRR riportati nel rendiconto, definendola una significativa occasione persa per il territorio. Ha poi richiamato l’attenzione sulla presenza di tre parametri deficitari, chiedendo all’assessore al Bilancio, Pagliuso, quali azioni l’Amministrazione intenda mettere in campo per evitare il raggiungimento del quarto parametro, che determinerebbe pesanti limitazioni per l’attività dell’Ente”.

Sul fronte della riscossione, pur votando a favore della rottamazione quinquies, Filici ha chiesto “spiegazioni sul mancato nuovo affidamento del servizio dopo la scadenza dell’incarico alla Sogert, evidenziando le ricadute sulla lavorazione dei ruoli del 2026”. Nel corso della seduta è stata infine affrontata l’interrogazione sulla gestione del Cinema Teatro Eraclea in occasione dell’evento del 29 maggio organizzato dalla Sound Academy. Dopo la risposta del Sindaco, Filici ha proposto “l’adozione di un regolamento comunale che disciplini responsabilità e modalità di utilizzo della struttura, con l’obiettivo di evitare il ripetersi di episodi analoghi e garantire una fruizione più efficace del bene pubblico”.