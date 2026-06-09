INSPIRE a Messina: il progetto europeo per il turismo esperienziale incontra il territorio

Si è tenuto lo scorso 4 giugno, presso l’Istituto Agrario “Cuppari” di San Placido Calonerò, l’incontro di presentazione del progetto INSPIRE – INnovative Sustainable tourISm gRoundEd on agrobiodiversity, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Interreg Euro-MED 2021–2027. La scelta dell’Istituto Agrario messinese come sede dell’incontro non è stata casuale. Con i suoi campi affacciati sui Peloritani, l’istituto rappresenta un luogo in cui agrobiodiversità, formazione e territorio convivono quotidianamente, incarnando pienamente lo spirito del progetto, promosso dal Comune di Messina insieme ai partner territoriali coinvolti nel percorso. L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio agroalimentare, culturale e ambientale del territorio attraverso modelli innovativi di turismo sostenibile ed esperienziale.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti del sindaco Federico Basile, portati da Beatrice Briguglio, Project Manager del Comune di Messina, che ha ribadito il ruolo centrale della città all’interno del progetto. Successivamente sono stati illustrati il partenariato europeo, composto da otto soggetti appartenenti a cinque Paesi del Mediterraneo, e le opportunità che INSPIRE offrirà al territorio messinese. A presentare il percorso progettuale sono state Beatrice Briguglio e Rita Melita, RUP del progetto.

A seguire, Nino Mostaccio e Chiara Calarco di Slow Food ETS, partner metodologico di INSPIRE, hanno evidenziato come il territorio messinese custodisca un patrimonio unico fatto di prodotti agricoli locali, saperi tradizionali e pratiche produttive che rappresentano non solo un’eredità da preservare, ma anche una concreta opportunità per costruire un’offerta turistica autentica, sostenibile e riconoscibile.

Nel corso del loro intervento sono stati presentati i due strumenti cardine del progetto: i Living Labs, laboratori di co-creazione nei quali produttori, operatori turistici e comunità locali collaboreranno alla definizione di prodotti e itinerari esperienziali, e il Local Action Plan INSPIRE, il piano d’azione condiviso destinato a garantire continuità al percorso avviato ben oltre la conclusione formale del progetto.

L’incontro ha rappresentato anche un importante momento di confronto tra i soggetti del territorio

L’incontro ha rappresentato anche un importante momento di confronto tra i soggetti del territorio. Il dirigente scolastico Piero La Tona e il professor Leopoldo Moleti del Cuppari hanno sottolineato il ruolo della scuola quale presidio attivo di conoscenze agricole e tradizioni locali. Lino Monteleone, per la Fondazione Orcinus Orca, ha illustrato il progetto “Montagne Sacre e Cammini dell’Uomo” come possibile esperienza sinergica con INSPIRE nell’intreccio tra territorio, cammini e identità culturale.

Marco Giunta, in rappresentanza della Fondazione Messina, ha evidenziato il valore della coesione comunitaria come elemento indispensabile per uno sviluppo turistico capace di generare benefici duraturi. Antonina Sidoti, presidente dell’ITS Albatros, ha posto l’accento sulla formazione delle nuove professionalità del settore turistico, già oggi pronte a contribuire alla crescita di una filiera innovativa e sostenibile.

Il dirigente scolastica Daniela Pistorino dell’IIS “Antonello” di Messina ha invece richiamato l’importanza della narrazione visiva e della comunicazione creativa nella valorizzazione del territorio. L’istituto, che comprende anche un indirizzo turistico, rappresenta infatti un interlocutore naturale per un progetto che punta a costruire un’offerta fondata sull’identità locale. Fabrizio Scaramuzza, dell’Associazione NonSoloCibus, ha infine ricordato come la dimensione relazionale costituisca il vero motore di ogni autentico processo partecipativo.

Particolarmente significativo è stato il confronto attorno alla futura sottoscrizione del Patto Locale INSPIRE

Particolarmente significativo è stato il confronto attorno alla futura sottoscrizione del Patto Locale INSPIRE, l’impegno condiviso tra istituzioni, scuole, associazioni e fondazioni affinché i processi avviati non si esauriscano con la conclusione del progetto, prevista per il 31 dicembre 2027, ma possano trasformarsi in un’infrastruttura permanente per lo sviluppo sostenibile del territorio messinese.

Il prossimo passo sarà l’avvio dei Living Labs locali, spazi di co-progettazione nei quali stakeholder, produttori e operatori lavoreranno insieme alla definizione dei piani d’azione che contribuiranno a posizionare Messina come destinazione di riferimento per il turismo sostenibile nel Mediterraneo. INSPIRE è cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito del Programma Interreg Euro-MED 2021–2027 (ID Euro-MED0401041 – CUP F49I25000250006).