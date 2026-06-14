“Insieme per Tropea”: “accessi alle spiagge negati ai più fragili, servono interventi immediati”

L’ennesima segnalazione ricevuta in queste ore conferma una situazione che Insieme per Tropea denuncia “da tempo e che non può più essere ignorata dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Macrì. Una nostra concittadina tropeana ci ha riferito un episodio particolarmente grave: il marito, persona con disabilità, sarebbe caduto presso la spiaggia libera delle Roccette a causa dell’assenza di una pedana o di un accesso idoneo che consentisse di raggiungere il mare in sicurezza. Ancora più sconcertante, secondo quanto riferito, sarebbe stata l’indicazione ricevuta da chi è intervenuto tra i dipendenti comunali invitando i malcapitati di recarsi in un’altra spiaggia perché lì sarebbe presente una pedana per disabili. Se confermata, una simile risposta rappresenterebbe una concezione inaccettabile dell’inclusione e dell’accessibilità”.

“I diritti delle persone anziane, con disabilità, con difficoltà motorie o semplicemente claudicanti non possono dipendere dalla fortuna di trovare una spiaggia attrezzata altrove. Anche le spiagge libere devono essere accessibili e sicure, nel rispetto della dignità di tutti i cittadini e dei tanti turisti che scelgono il nostro territorio. Il problema, peraltro, non riguarda soltanto l’assenza di rampe e pedane. Numerosi accessi al mare presentano gradini deteriorati, rotti e pericolosi, costituendo un concreto rischio di cadute e infortuni: criticità note da anni, sulle quali questa amministrazione sarebbe dovuta intervenire con tempestività e senso di responsabilità. Dopo anni di governo cittadino, anche precedenti ai due di commissariamento, non è più accettabile continuare ad ascoltare giustificazioni o rinvii”, rimarca la nota. “È incomprensibile che invece si trovino tempo e risorse per interventi di ordinaria manutenzione, come l’estirpazione delle erbacce o il taglio di canne, mentre restano irrisolte problematiche che incidono direttamente sulla sicurezza e sull’accessibilità delle spiagge, con il rischio che residenti e visitatori subiscano danni fisici proprio a causa dell’evidente trascuratezza delle infrastrutture“, evidenzia la nota.

Insieme per Tropea chiede un intervento immediato per: installare pedane e rampe di accesso nelle spiagge

Per questo, Insieme per Tropea chiede un intervento immediato per “installare pedane e rampe di accesso nelle spiagge che ne sono prive, a partire dalle Roccette; ripristinare e mettere in sicurezza tutti gli accessi al mare caratterizzati da gradini danneggiati o pericolosi; effettuare una ricognizione completa delle criticità presenti lungo il litorale comunale, programmando interventi rapidi e verificabili. Necessità assolute, perché una comunità si misura dalla capacità di garantire pari opportunità di accesso ai propri spazi pubblici, soprattutto a chi vive condizioni di maggiore fragilità. Continuare a ignorare queste esigenze significa dimostrare una grave mancanza di sensibilità istituzionale verso anziani, persone con disabilità e cittadini con ridotta mobilità. La stagione balneare è già iniziata. È il momento di passare dalle parole ai fatti e di restituire sicurezza, dignità e accessibilità a tutti gli utenti delle nostre spiagge”.