“Insieme per Tropea”: “il primo Consiglio Comunale certifica l’agonia di un’amministrazione a tempo

“Il primo Consiglio Comunale ha plasticamente dimostrato ciò che la lista “Insieme per Tropea” sostiene da tempo: l’amministrazione guidata da Giovanni Macrì è già entrata in una lenta ma inesorabile agonia. Di fronte alla gravità istituzionale del voto contrario della minoranza sulla convalida degli eletti – motivato dall’incandidabilità del sindaco pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia – non è più tollerabile assistere a teatrini di circostanza o a tentativi di scaricare le colpe sulle opposizioni”, evidenzia Rodolico. Nel suo intervento in aula, il consigliere di minoranza Giuseppe Rodolico, nel ribadire l’impegno e la massima attenzione verso tutta la città di Tropea e della sua comunità, ha sottolineato quanto già espresso nei giorni passati: “la nostra sarà un’opposizione sempre presente e attenta, critica e propositiva, ma soprattutto un’alternativa seria e credibile per il futuro.”

A differenza di chi ha iniziato questa consiliatura pagando immediate “cambiali politiche” e stringendo alleanze con chi fino a ieri invocava l’intervento della Prefettura di Vibo Valentia, il gruppo consiliare guidato da Giuseppe Rodolico rivendica la totale libertà da ogni ombra o condizionamento. “Noi abbiamo proposto ai cittadini un’alternativa credibile, seria e libera da ogni elemento di incertezza. Non abbiamo mai fatto promesse da marinaio, non abbiamo promesso case popolari, posti di lavoro o suoli pubblici per raccattare consenso. Il nostro stile si basa sulla legalità e sulla coerenza”. “Insieme per Tropea” metterà in campo “un’opposizione che sarà fermamente costruttiva, ma rigorosa, improntata alla cordialità, alla lealtà e alla massima vigilanza, riprendendo con forza i punti qualificanti del proprio programma elettorale, l’unico capace di garantire una gestione trasparente e lecita”.

Tra i punti principali:

• la centralità delle istituzioni, per restituire credibilità esterna al Comune, evitando che l’ente sia esposto a continui danni reputazionali e a spese legali derivanti da vicende personali;

• la risoluzione dei problemi reali, con un piano di interventi strutturati per il territorio, che superi la logica dell’improvvisazione a cui questa amministrazione a termine sembra già condannata.

• il ripristino della dignità morale e del buon senso, attraverso un rigoroso rispetto della legge e dei profili etici che chiunque ami Tropea avrebbe dovuto anteporre alle proprie ambizioni personali.

E rispetto a ciò, Giuseppe Rodolico non le manda certo a dire e in aula dichiara a tutti che “se il sindaco Macrì avesse davvero a cuore il bene e il prestigio di Tropea, valuterebbe un passo indietro. Sarebbe un atto di responsabilità per evitare alla città una fine già scritta. In ogni caso, qualsiasi sarà l’evoluzione della vicenda, noi siamo e saremo qui: pronti a vigilare senza sconti e a lavorare senza sosta nell’esclusivo interesse dei tropeani e di chi farà visita alla nostra città”. A seguire, Rodolico ha anche chiesto a Macrì di “smetterla con questa propaganda messa in campo da due settimane a oggi, perché Tropea non è un palcoscenico personale”.

“Il tempo delle distrazioni di massa è scaduto. Il sindaco Macrì deve smettere di lanciare fumo negli occhi dei tropeani nel tentativo disperato di offuscare la vista dei nostri concittadini, per non far vedere i problemi reali che attanagliano la nostra comunità. È fin troppo facile rivendicare meriti effimeri, eventi fortuiti o passerelle internazionali con cui nulla si ha a che fare e per i quali non si possiede alcun merito amministrativo. Tropea – ha incalzato Rodolico – non può essere gestita con un programma irrealistico, irrealizzabile e privo di fondamenta, costretta a risolvere i problemi “alla giornata” a causa di un sindaco a tempo. La politica non è un esercizio permanente di autocelebrazione. Bisogna passare immediatamente dalle parole ai fatti, affrontando le criticità storiche della città, a partire dalla trasparenza amministrativa e dal funzionamento dei servizi essenziali, come la tutela e la valorizzazione reale delle nostre strutture sanitarie”.

Giuseppe Rodolico e il gruppo consiliare Insieme per Tropea hanno preso “un impegno con la città

Nel concludere l’intervento Giuseppe Rodolico e il gruppo consiliare Insieme per Tropea hanno preso “un impegno con la città, firmando un solo patto morale: quello della lealtà e dell’amore profondo verso ogni singolo cittadino e per il benessere di una città che deve alzare il livello della qualità della vita verso l’eccellenza che merita. “Non lasceremo che Tropea navighi a vista. Le restituiremo la dignità, la trasparenza e la luce che merita. Il nostro impegno è totale, perché per noi Tropea non è un’ambizione da conquistare, ma una comunità immensa da amare e proteggere.”