Insetti, piante e animali unici al mondo: il tesoro dei Nebrodi cerca casa a Longi

Un patrimonio di fauna e flora unico al mondo, migliaia di “pezzi” – insetti e animali imbalsamati, funghi, fiori, piante – raccolti in sei anni da Salvatore Migliore, farmacista e studioso naturalista, nell’area del parco dei Nebrodi. Ora l’amministrazione di Longi (Messina) guidata da Calogero Lazzara è pronta a trovare una location pubblica per conservare e valorizzare la “collezione” che al momento si trova nella dimora privata di Lina Pavone, vedova di Migliore, morto l’anno scorso, e che continua a tramandare questa ricchezza esemplare. “L’idea condivisa con la famiglia è di creare una Fondazione pubblico-privata riconoscendo agli eredi il ruolo di protagonisti e soci di maggioranza per dare ancora più valore a questo patrimonio unico” dice il sindaco Lazzara.

Sono migliaia i “pezzi” custoditi nel centro naturalistico Petagna, dal nome della pianta esemplare unico e che non si trova in nessun’altra zona del Pianeta: farfalle, coleotteri, api, volpi, martore, fiori, alberi. Un patrimonio di conoscenza, cultura, natura senza eguali. “Questa avventura e’ cominciata nel 1998 per la passione di mio marito Salvatore Migliore per la natura di questo territorio dei Nebrodi – racconta la vedova Pavone – Nel giro di 6 anni, grazie soprattutto alla gente di queste zone che consegnava gli esemplari abbiamo creato questa raccolta, ammirata fin dal 2004 da studiosi, appassionati semplici turisti e studenti. Tutto fatto a nostre spese e solo per la passione e il desiderio di tramandare tutto alle generazioni“. La storia del centro e’ stata raccontata nell’ambito dell’evento in corso a Longi “outdoor fest” che si concluderà il 2 giugno.