Infiorata Gallico Marina: il 5 luglio l’appuntamento con “Intrecci di Fede e Bellezza” | INFO

Si terrà il 5 luglio 2026 a Gallico Marina, RC, l’Infiorata dal titolo “Intrecci di Fede e Bellezza”. È questo il messaggio principale riportato nella locandina dell’iniziativa, che richiama immediatamente il legame tra devozione religiosa, creatività e cura del territorio. L’immagine promozionale presenta un’impostazione fortemente simbolica: accanto ai richiami floreali, elemento centrale di ogni infiorata, compare anche un riferimento alla spiritualità cristiana, rappresentato dall’ostensorio. Un dettaglio che rafforza il significato del tema scelto, nel quale la fede e la bellezza vengono proposte come due dimensioni capaci di incontrarsi e dialogare attraverso l’arte dei fiori.Alle 18:30 si terrà la celebrazione eucaristica, a seguire la solenne adorazione eucaristica accompagnata dalle riflessioni spirituali su ogni quadro dell’infiorata.

L’evento, annunciato per la località marinara reggina, si inserisce nel solco delle manifestazioni popolari che trasformano gli spazi pubblici in luoghi di partecipazione, colore e raccoglimento. L’Infiorata di Gallico Marina promette dunque di essere non soltanto un momento artistico e decorativo, ma anche un’occasione comunitaria, capace di valorizzare tradizioni, sensibilità religiosa e senso di appartenenza.