Infiorata di Taurianova, un altro grande successo: l’arte da tutto Europa per un evento di carattere nazionale | VIDEO

Ancora un grande successo, ma ormai non è più una notizia, per l’Infiorata di Taurianova, evento ormai tradizionale e storico nella città in provincia di Reggio Calabria. “Ce l’abbiamo fatta anche quest’anno, è stata veramente una corsa contro il tempo, perché abbiamo avuto momenti anche con le elezioni di mezzo e quindi abbiamo dovuto fare un tour de force subito dopo le elezioni mettendo in campo tutte le energie” ha detto uno degli organizzatori ai microfoni di Graziano Tomarchio, nel suo servizio per StrettoWeb.

Venti i bozzetti, che rappresentano l’automobilismo, la cultura, la moda, il Made in Italy. A Taurianova apporti dal Belgio, dalla Spagna, da tanti gruppi siciliani, che con la loro arte hanno arricchito l’evento, diventato uno dei più importanti in Italia per quanto riguarda le infiorate.