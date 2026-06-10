Infiorata, Taurianova si prepara a diventare un tappeto d’arte a cielo aperto. Stranges: “anche a Reggio Calabria? Ci stiamo lavorando” | INTERVISTA

I riflettori della cultura, dell’arte floreale e della tradizione si accendono su Taurianova, pronta a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la celebre “Infiorata di Taurianova”. Una manifestazione capace di trasformare le vie cittadine in veri e propri tappeti d’arte a cielo aperto, richiamando l’attenzione di visitatori, turisti e appassionati. A raccontare da vicino l’atmosfera dei preparativi è stato Graziano Tomarchio per StrettoWeb, che si è recato sul posto per seguire il lavoro che precede l’avvio dell’evento. Un lavoro intenso, fatto di organizzazione, cura dei dettagli e coordinamento, che coinvolge maestri infioratori e volontari in una corsa contro il tempo.

Taurianova si prepara alla sua Infiorata

La Infiorata di Taurianova si conferma una delle manifestazioni più suggestive del territorio, un evento in cui la città diventa protagonista attraverso colori, profumi e composizioni artistiche realizzate con elementi floreali. Le strade si trasformano in spazi espositivi all’aperto, dando vita a un percorso visivo che unisce creatività, tradizione e partecipazione collettiva. L’attesa cresce proprio in queste ore, mentre si lavora per completare ogni dettaglio e consegnare al pubblico uno spettacolo indimenticabile. La manifestazione rappresenta non solo un momento di valorizzazione dell’arte floreale, ma anche un’occasione per mettere in luce l’identità culturale di Taurianova e la capacità della comunità di fare squadra attorno a un evento condiviso.

Nello Stranges, anima storica della manifestazione

La figura di Nello Stranges resta centrale nell’organizzazione dell’Infiorata di Taurianova. Storico organizzatore della manifestazione, Stranges continua a rappresentare un punto di riferimento per quanti partecipano alla costruzione dell’evento, coordinando energie, competenze e passione. Il suo ruolo, insieme a quello dei volontari e degli artisti coinvolti, testimonia il grande impegno necessario per dare forma a una manifestazione che non si limita all’aspetto estetico, ma diventa espressione di comunità. Ogni composizione floreale nasce infatti da un lavoro collettivo, nel quale precisione e creatività si intrecciano con il desiderio di offrire alla città un momento di bellezza condivisa. “L’infiorata anche a Reggio Calabria? Ci stiamo lavorando ed il nuovo sindaco Cannizzaro è d’accordo”, evidenzia Stranges.