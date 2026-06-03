Incredibile in Sicilia: uomo muore al Policlinico dopo scontro con un altro paziente

Un 86enne è morto nel reparto di medicina e chirurgia d’urgenza del Policlinico di Palermo dove era ricoverato. L’uomo era stato trovato dal personale dell’ospedale con il volto insanguinato. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri e la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. Secondo una prima ricostruzione a ferire gravemente la vittima sarebbe stato il paziente che si trovava nella stanza con la vittima. Pare che, per ragioni ancora poco chiare, tra i due sarebbe nata una discussione che sarebbe degenerata.

Durante lo scontro la vittima sarebbe stata colpita al viso con un bicchiere, riportando lesioni gravi. Subito soccorso dal personale medico, le sue condizioni sono peggiorate nelle ore seguenti. Dopo 48 ore è andato in arresto cardiaco ed è deceduto. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche e stanno ascoltando pazienti e operatori presenti al momento dei fatti. Le indagini puntano a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e capire se il colpo ricevuto sia stato determinante per la morte dell’86enne.