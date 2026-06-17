Incredibile in Calabria, non ha notizie della moglie ricoverata e sfonda con l’auto il Pronto soccorso: arrestato

Momenti di forte tensione si sono vissuti al Pronto soccorso dell’ospedale di Corigliano Rossano, dove un uomo di 68 anni è stato arrestato dopo aver sfondato con la propria automobile la vetrata di accesso ai locali della struttura sanitaria. Un episodio improvviso e drammatico, avvenuto in un luogo già delicato per definizione, dove pazienti, familiari e personale medico si trovavano impegnati nelle normali attività di assistenza e attesa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato in forte stato di agitazione perché non riusciva ad avere notizie della moglie, ricoverata nell’ospedale di Corigliano. La preoccupazione per le condizioni della donna avrebbe fatto precipitare la situazione fino al gesto estremo: salire in auto e dirigersi contro l’ingresso del Pronto soccorso, abbattendo la vetrata e provocando il panico tra i presenti.

L’impatto contro la vetrata e il caos tra i presenti

La scena si è consumata davanti agli occhi increduli di diverse persone che stazionavano all’esterno della struttura. L’automobile, lanciata verso l’accesso del reparto, ha centrato la vetrata d’ingresso, mandandola in frantumi. Il rumore secco dei vetri rotti ha generato paura e confusione, soprattutto tra gli operatori sanitari e i pazienti in attesa di ricevere cure. In pochi istanti il Pronto soccorso di Corigliano Rossano è stato attraversato da momenti di caos. Chi si trovava all’interno non ha compreso subito cosa fosse accaduto e, nel timore di un pericolo ancora in corso, molte persone hanno cercato riparo. Il clima di allarme ha costretto il personale sanitario a interrompere improvvisamente le attività mediche, con inevitabili ripercussioni sul regolare funzionamento del servizio.

Interrotto un pubblico servizio in un presidio sanitario essenziale

L’episodio ha avuto conseguenze non soltanto sul piano materiale, per il danneggiamento dell’ingresso, ma anche su quello dell’assistenza sanitaria. L’irruzione dell’auto ha infatti determinato una temporanea interruzione di pubblico servizio, proprio all’interno di un presidio fondamentale come il Pronto soccorso, dove ogni minuto può risultare decisivo per pazienti in attesa di cure urgenti. Il gesto, al di là dello stato d’ansia legato alla situazione familiare, ha messo in pericolo la sicurezza di chi si trovava nella struttura e ha creato un blocco improvviso delle attività sanitarie. Per questo l’uomo è chiamato a rispondere delle ipotesi di reato di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio, contestazioni sulle quali saranno ora gli organi competenti a fare piena chiarezza.

L’intervento dei Carabinieri e il coordinamento della Procura

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, che hanno rapidamente bloccato il 68enne e riportato la situazione sotto controllo. I militari hanno rassicurato i presenti, spiegando che non vi erano ulteriori pericoli per l’incolumità di pazienti, operatori e cittadini che si trovavano nei pressi del reparto. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Castrovillari, diretta dal procuratore capo Alessandro D’Alessio. I Carabinieri hanno ascoltato le persone presenti al momento dei fatti e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza, elementi ritenuti utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare ogni dettaglio dell’irruzione dell’auto all’interno dell’area del Pronto soccorso.

Il 68enne arrestato e posto ai domiciliari

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. La sua posizione resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per definire il quadro completo dei danni provocati alla struttura e delle conseguenze sull’attività sanitaria. L’episodio accaduto all’ospedale di Corigliano Rossano riporta al centro dell’attenzione anche il tema della sicurezza nei presidi sanitari, luoghi in cui il personale medico e infermieristico opera quotidianamente in condizioni spesso complesse e sotto pressione. In questo caso, la preoccupazione per una persona cara si è trasformata in un gesto violento e pericoloso, capace di seminare paura e interrompere un servizio pubblico essenziale.

Una vicenda che scuote l’ospedale e la comunità

Quanto accaduto ha lasciato sgomenti pazienti, operatori e cittadini. Il Pronto soccorso è il luogo in cui si concentrano fragilità, urgenze, attese e tensioni, ma resta anche uno spazio che deve essere tutelato e protetto per garantire assistenza a tutti. L’impatto dell’automobile contro la vetrata ha trasformato in pochi secondi un momento di ordinaria attività sanitaria in una scena di paura collettiva. La vicenda sarà ora approfondita dagli investigatori attraverso testimonianze, immagini di videosorveglianza e verifiche tecniche. Al centro resta il gesto di un uomo che, secondo la ricostruzione fornita, sarebbe stato spinto dall’ansia per la moglie ricoverata, ma che ha provocato danni, panico e l’arresto temporaneo delle attività in una struttura di emergenza. Un episodio grave, destinato a far discutere non solo per la sua dinamica, ma anche per le conseguenze che ha avuto su un servizio sanitario fondamentale per l’intero territorio.