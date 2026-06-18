Incidente sulla SS106 Jonica: strada chiusa per un mezzo pesante ribaltato e traffico deviato

Sulla strada statale 106 Var/B “Jonica“, la carreggiata è provvisoriamente chiusa in direzione nord all’altezza del km 5,800 nel comune di Locri (RC), a causa di un mezzo pesante ribaltato. I veicoli sono temporaneamente deviati all’uscita obbligatoria in direzione Locri al km 5,800 con rientro al km 16,000 in direzione Marina di Giosa Ionica. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’ordine per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile. ​Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde