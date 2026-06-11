Incidente Pier Silvio Berlusconi, l’aiuto dall’alto: la “tragedia trasformata in un miracolo”

Nella serata di ieri, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un violento incidente stradale. L’impatto è stato così grave da distruggere completamente la parte anteriore della vettura e far scattare tutti gli airbag. Fortunatamente, l’ad è uscito dall’auto praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. Nonostante la gravità dell’incidente, le sue condizioni di salute sono apparse buone fin da subito, tant’è che non ci sono state variazioni negli impegni previsti, inclusa la celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, in programma nella sede di Mediaset.

Una tragedia trasformata in un miracolo

Durante la serata-evento “Mediaset siamo Noi”, organizzata nel Campus di Cologno Monzese per commemorare la scomparsa di suo padre, Pier Silvio Berlusconi ha raccontato direttamente la sua esperienza. Interrogato da Gerry Scotti sulle sue condizioni, l’ad ha dichiarato con sincerità: “sto benissimo. Ieri ho avuto una disavventura. Lo dico onestamente: poteva essere una tragedia. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo”.